0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Japan Airlines к 2025 году запустит сервис летающих такси

Japan Airlines к 2025 году запустит сервис летающих такси

Сегмент пассажирских авиаперевозок в ближайшие годы станет средоточием сразу нескольких амбициозных процессов. Во-первых, малые летательные аппараты будут переходить на электротягу. Во-вторых, они будут стараться избавиться от пилотов за счёт автоматизации управления. Наконец, профильные услуги должны будут предоставляться в городской черте, конкурируя с наземным такси.

Как отмечает Nikkei Asian Review, японские авиаперевозчики рассчитывают к середине десятилетия развернуть сеть летающих такси на электротяге. По крайней мере, Japan Airlines и ANA Holdings полны решимости начать эксплуатацию таких летательных аппаратов в 2025 фискальном году.

Первая из компаний начнёт экспансию сервиса с Осаки, но уже сейчас испытывает летательные аппараты в одной из западных префектур Японии, доставляя туристов из аэропорта к популярным местам.

Japan Airlines будет полагаться на летательные аппараты европейского производства. С ирландской лизинговой компанией Avolon Holdings она уже заключила соглашение на аренду или покупку до 50 электролётов с функцией вертикального взлёта и посадки, которые будут изготовлены британской компанией Vertical Aerospace Group. Японский авиаперевозчик оставляет за собой право купить ещё 50 летательных аппаратов, если это потребуется.

Немецкая компания Volocopter тоже получила заказ на поставку 100 летательных аппаратов для нужд Japan Airlines. С прошлого года эта авиакомпания является акционером Volocopter.

Коммерческие полёты Japan Airlines намеревается начать к моменту проведения Всемирной выставки в Осаке в 2025 году. Японские регуляторы готовы разработать правила эксплуатации летательных аппаратов на электротяге в городской черте лишь к началу 2030 годов. До тех пор клиентов сервиса летательные аппараты будут переносить между соседними городами.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.