Japan Airlines к 2025 году запустит сервис летающих такси

Сегмент пассажирских авиаперевозок в ближайшие годы станет средоточием сразу нескольких амбициозных процессов. Во-первых, малые летательные аппараты будут переходить на электротягу. Во-вторых, они будут стараться избавиться от пилотов за счёт автоматизации управления. Наконец, профильные услуги должны будут предоставляться в городской черте, конкурируя с наземным такси.
Как отмечает Nikkei Asian Review, японские авиаперевозчики рассчитывают к середине десятилетия развернуть сеть летающих такси на электротяге. По крайней мере, Japan Airlines и ANA Holdings полны решимости начать эксплуатацию таких летательных аппаратов в 2025 фискальном году.
Первая из компаний начнёт экспансию сервиса с Осаки, но уже сейчас испытывает летательные аппараты в одной из западных префектур Японии, доставляя туристов из аэропорта к популярным местам.
Japan Airlines будет полагаться на летательные аппараты европейского производства. С ирландской лизинговой компанией Avolon Holdings она уже заключила соглашение на аренду или покупку до 50 электролётов с функцией вертикального взлёта и посадки, которые будут изготовлены британской компанией Vertical Aerospace Group. Японский авиаперевозчик оставляет за собой право купить ещё 50 летательных аппаратов, если это потребуется.
Немецкая компания Volocopter тоже получила заказ на поставку 100 летательных аппаратов для нужд Japan Airlines. С прошлого года эта авиакомпания является акционером Volocopter.
Коммерческие полёты Japan Airlines намеревается начать к моменту проведения Всемирной выставки в Осаке в 2025 году. Японские регуляторы готовы разработать правила эксплуатации летательных аппаратов на электротяге в городской черте лишь к началу 2030 годов. До тех пор клиентов сервиса летательные аппараты будут переносить между соседними городами.
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