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Motorola выпустит две модели умных часов.

Motorola выпустит две модели умных часов.

В сеть попала дорожная карта выхода новых умных часов Motorola. Из неё стало известно, что уже скоро будет представлена модель Moto Watch 100 с классическим для компании круглым корпусом.

До конца этого года свет должны увидеть Motorola Moto Watch 100, или сокращённо MW100. Судя по имеющимся изображениям, они будут выполнены в классическом дизайне механических часов. У них будет круглый экран и две физические кнопки сбоку.


Изображение: 4pda.to

Из информации о продукте известно, что Moto Watch 100 получат алюминиевый корпус с защитой от воды до 5 атмосфер. Известно, что у них будет датчик сердцебиения, встроенный модуль GPS, Bluetooth 5.2 и аккумулятор ёмкостью 355 мАч.


Изображение: 4pda.to

Следом за MW100 в первом квартале 2022-го Motorola представит модели MW100s и MW200. Первые, вероятно, будут спортивным вариантом MW100, а вот вторые будут кардинально отличаться от всех ранее выпущенных часов бренда. Судя по изображению, они похожи на Apple Watch. У них будет корпус прямоугольной формы с двумя кнопками сбоку. Об их характеристиках и возможностях пока нет никакой информации.

По материалам 4PDA
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