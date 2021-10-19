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Кабмин смоделировал потери ВВП от дорогого газа

Кабмин смоделировал потери ВВП от дорогого газа

Правительство Украины сделало моделирование, из которого видно, что ВВП страны будет снижаться при высокой цене на газ.

Об этом в интервью Зеркалу недели рассказал первый вице-премьер Украины, министр экономики страны Алексей Любченко.

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«При среднегодовой цене импортного газа в районе $ 900 мы начнем терять ВВП. Это мы уже смоделировали», — сказал он, но точных потерь ВВП не назвал.

Также, по его словам, будут расти потребительские цены. «Цены производителей отдельных отраслей вынужденно могут вырасти, и рост этот во многом ляжет на плечи потребителей», — сказал.

Любченко уточнил, что «инфляционного навешивания надо ждать в следующем году».

Также вице-премьер признал провал программы по увеличению добычи газа в Украине, но анонсировал утверждение программы энергоэффективности, согласно которой должны сделать реновацию жилых домов и коммуникаций, «которая позволит экономить до 20−30% энергоносителей».

По словам Любченко, на решение этой задачи нужно 300 млрд гривен на 3 года, а за год власти способны провести модернизацию на 100 млрд.

По материалам Зеркало Недели
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