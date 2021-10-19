Кабмин смоделировал потери ВВП от дорогого газа

Правительство Украины сделало моделирование, из которого видно, что ВВП страны будет снижаться при высокой цене на газ.
Об этом в интервью Зеркалу недели рассказал первый вице-премьер Украины, министр экономики страны Алексей Любченко.
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«При среднегодовой цене импортного газа в районе $ 900 мы начнем терять ВВП. Это мы уже смоделировали», — сказал он, но точных потерь ВВП не назвал.
Также, по его словам, будут расти потребительские цены. «Цены производителей отдельных отраслей вынужденно могут вырасти, и рост этот во многом ляжет на плечи потребителей», — сказал.
Любченко уточнил, что «инфляционного навешивания надо ждать в следующем году».
Также вице-премьер признал провал программы по увеличению добычи газа в Украине, но анонсировал утверждение программы энергоэффективности, согласно которой должны сделать реновацию жилых домов и коммуникаций, «которая позволит экономить до 20−30% энергоносителей».
По словам Любченко, на решение этой задачи нужно 300 млрд гривен на 3 года, а за год власти способны провести модернизацию на 100 млрд.
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