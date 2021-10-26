Какие активы не могут быть объектами декларирования по сбору по одноразовому добровольному декларированию

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал в Государственной налоговой службе Украины, какие активы не могут быть объектами декларирования по сбору по одноразовому (специальному) добровольному декларированию.

Объектами декларирования не могут быть:

активы физического лица, полученные (приобретенные) декларантом в результате совершения деяния, содержащего признаки уголовного правонарушения, кроме уголовных правонарушений или иных нарушений законодательства, связанных с:

уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

уклонением от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

нарушениями в сфере валютного законодательства;

нарушениями в сфере защиты экономической конкуренции в части нарушения, предусмотренного п. 12 ст. 50 Закона Украины от 11 января 2001 года № 2210-III «О защите экономической конкуренции» с изменениями и дополнениями;

активы физического лица, принадлежащие физическому лицу – резиденту, в том числе самозанятому лицу, а также физическим лицам, которые не являются резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения (приобретения) объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов, за счет которых были получены (приобретены) объекты декларирования, и которые согласно НКУ являются или были налогоплательщиками (далее – Декларант), в отношении которого начато досудебное расследование или судебное производство в отношении таких активов по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 1, а так же ст. 366 (относительно документов налоговой и/или финансовой отчетности, таможенных деклараций, налоговых накладных, первичных документов, иной отчетности по налогам, сборов (обязательных платежей), ст. 367 (если уголовное правонарушение связано с нарушением требований налогового, таможенного, валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы) Уголовного кодекса Украины от 05 апреля 2001 года № 2341 III с изменениями и дополнениями (далее – УКУ );

активы физического лица или юридического лица, принадлежащие Декларанту, в отношении которого открыто судебное производство в совершении любого из уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 209, 258 экз. 5 и 306, частями первой и второй ст. 368 прим. 3, частями первой и второй ст. 368 прим. 4, ст. ст. 368, 368 экз. 5, 369 и 369 прим. 2 УКУ , и/или которые подлежат взысканию как необоснованные в порядке, установленном главой 12 разд. III Гражданского процессуального кодекса Украины от 18 марта 2004 года № 1618-IV с изменениями и дополнениями;

средства в национальной и иностранной валютах, которые на дату подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации находятся в наличной форме;

активы декларанта, учитываемые (находящиеся) на счетах финансовых учреждений и/или расположены (зарегистрированы) на территории страны, признанной государством-агрессором по закону, имеют источники происхождения из такой страны.

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