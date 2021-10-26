Какие активы не могут быть объектами декларирования по сбору по одноразовому добровольному декларированию

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал в Государственной налоговой службе Украины, какие активы не могут быть объектами декларирования по сбору по одноразовому (специальному) добровольному декларированию.
Объектами декларирования не могут быть:
уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
уклонением от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
нарушениями в сфере валютного законодательства;
нарушениями в сфере защиты экономической конкуренции в части нарушения, предусмотренного п. 12 ст. 50 Закона Украины от 11 января 2001 года № 2210-III «О защите экономической конкуренции» с изменениями и дополнениями;
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