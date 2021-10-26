0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Какие активы не могут быть объектами декларирования по сбору по одноразовому добровольному декларированию

Какие активы не могут быть объектами декларирования по сбору по одноразовому добровольному декларированию

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал в Государственной налоговой службе Украины, какие активы не могут быть объектами декларирования по сбору по одноразовому (специальному) добровольному декларированию.

Объектами декларирования не могут быть:

  • активы физического лица, полученные (приобретенные) декларантом в результате совершения деяния, содержащего признаки уголовного правонарушения, кроме уголовных правонарушений или иных нарушений законодательства, связанных с:

уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

уклонением от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

нарушениями в сфере валютного законодательства;

нарушениями в сфере защиты экономической конкуренции в части нарушения, предусмотренного п. 12 ст. 50 Закона Украины от 11 января 2001 года № 2210-III «О защите экономической конкуренции» с изменениями и дополнениями;

  • активы физического лица, принадлежащие физическому лицу – резиденту, в том числе самозанятому лицу, а также физическим лицам, которые не являются резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения (приобретения) объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов, за счет которых были получены (приобретены) объекты декларирования, и которые согласно НКУ являются или были налогоплательщиками (далее – Декларант), в отношении которого начато досудебное расследование или судебное производство в отношении таких активов по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 1, а так же ст. 366 (относительно документов налоговой и/или финансовой отчетности, таможенных деклараций, налоговых накладных, первичных документов, иной отчетности по налогам, сборов (обязательных платежей), ст. 367 (если уголовное правонарушение связано с нарушением требований налогового, таможенного, валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы) Уголовного кодекса Украины от 05 апреля 2001 года № 2341 III с изменениями и дополнениями (далее – УКУ);
  • активы физического лица или юридического лица, принадлежащие Декларанту, в отношении которого открыто судебное производство в совершении любого из уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 209, 258 экз. 5 и 306, частями первой и второй ст. 368 прим. 3, частями первой и второй ст. 368 прим. 4, ст. ст. 368, 368 экз. 5, 369 и 369 прим. 2 УКУ, и/или которые подлежат взысканию как необоснованные в порядке, установленном главой 12 разд. III Гражданского процессуального кодекса Украины от 18 марта 2004 года № 1618-IV с изменениями и дополнениями;
  • средства в национальной и иностранной валютах, которые на дату подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации находятся в наличной форме;
  • активы декларанта, учитываемые (находящиеся) на счетах финансовых учреждений и/или расположены (зарегистрированы) на территории страны, признанной государством-агрессором по закону, имеют источники происхождения из такой страны.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.