Укрзализныця возвращает поезд Киев-Варшава

С 4 ноября 2021 АО «Укрзализныця» возобновляет курсирование поезда Киев — Варшава.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, напоминает, что железнодорожное сообщение между столицами прекратилось в прошлом году в марте из-за карантинных ограничений.
График. Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и прибывать в Варшаву в 09:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00.
В билетах указано время с учетом проведения пограничного и таможенного контроля. Стоимость билета в одну сторону – 1380 грн.
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Напоминаем, что с 21 октября действуют новые правила безопасных путешествий, введенные постановлением Кабинета Министров Украины.
Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающих:
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