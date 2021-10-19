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Укрзализныця возвращает поезд Киев-Варшава

Укрзализныця возвращает поезд Киев-Варшава

С 4 ноября 2021 АО «Укрзализныця» возобновляет курсирование поезда Киев — Варшава.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, напоминает, что железнодорожное сообщение между столицами прекратилось в прошлом году в марте из-за карантинных ограничений.

График. Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и прибывать в Варшаву в 09:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00.

В билетах указано время с учетом проведения пограничного и таможенного контроля. Стоимость билета в одну сторону – 1380 грн.

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Напоминаем, что с 21 октября действуют новые правила безопасных путешествий, введенные постановлением Кабинета Министров Украины.

Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающих:

  • получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
  • получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
  • отрицательный результат ПЦР-теста (действующий 72 часа с или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

Справка Finance.ua:

  • Укрзализныця возобновила международное сообщение с Польшей 10 октября, запустив поезд Киев — Перемышль.
По материалам Finance.UA
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