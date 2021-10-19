Кто должен платить штраф, если пассажир не имеет «ковидных» документов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал у Министерства здравоохранения, кому придется платить штраф в случае отсутствия у пассажира «ковидных” документов.

Как отмечают в МИНЗДРАВЕ, ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами (кроме легковых авто), возлагается на пассажиров. Однако при перевозке железной дорогой или автотранспортом, ответственность должен нести именно перевозчик.

Соответствующие изменения в постановление № 1236 внесли на заседании Кабмина 20 октября.

Именно изменения в документ предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров. Эти правила касаются регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Когда норма не действует? Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более 5 (без учета детей до 14 лет). При этом, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

В Минздраве отмечают, что перевозчик в свою очередь обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

Во время перевозок в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

«Как и раньше, норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяется на несовершеннолетних», — заявили в ведомстве.

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Ответственность. Отсутствие документа о прививке или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44−3 кодекса Украины Об административных правонарушениях, напомнили в Минздраве.

Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

Справка Finance.ua:

в Украине, с целью контроля соблюдения карантинных ограничений, проверять документы. в Частности, предъявить документы граждан могут попросить на улицах, парках и других общественных местах;