Впервые в Украине вживую на конференции по инвестированию выступит Маргулан Сейсембайев

Маргулан Калиевич – основатель образовательной платформы margulan.info., управляющий партнёр фонда Asadel Partners, инвестор, путешественник, общественный деятель. Акционер более 20 компаний. Меценат и филантроп. Входит в 50 самых влиятельных бизнесменов — 2020 — Forbes Казахстан (21 место). По его биографии можно написать книгу: из чабанов в миллиардеры. Маргулан Сейсембаев человек, который в 2009г. потерял почти все, но не сломался, а даже наоборот превратился в настоящего мудреца от бизнеса и бизнес-мыслителя.
Интервью и видео с ним буквально разбирают на цитаты. Одно из его уже ставшим крылатым выражений: Инвестиции – это надежды, выраженные в деньгах. Сбережения – это дисциплина, выраженная в деньгах. Кредит – это нетерпение, выраженное в деньгах.
На своем ютьюб-канале он учит других добиваться успеха с помощью эффективной методики, основанной на азиатских духовных практиках.
Он один из самых востребованных и популярных спикеров на просторах СНГ и не только.
Впервые в Украине своим знаниями и жизненной мудростью Маргулан Калиевич вживую поделится на первой практичной конференции Минфин – Жить на проценты.
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