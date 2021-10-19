Карьерные высоты: Топ-5 высокооплачиваемых вакансий октября

Если хотите быть успешным и получать достойную заработную плату, нужно много работать, и что не менее важно – правильно выбрать профессию. Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от сайта robota.ua о вакансии с солидным денежным вознаграждением.

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Ведущий маркетолог в «АСА-Плюс» (Киев). Ищут работников с опытом работы от 5 лет. В обязанности специалиста будет входить, в частности: разработка концепции жилого комплекса; разработка маркетинговой стратегии продвижения жилого комплекса – планирование бюджета; подбор подрядчиков для реализации маркетинговой стратегии по критериям стоимости услуг и качества реализации поставленных задач; регулярное взаимодействие с подрядчиками и контроль выполнения задач; разработка стратегии, контент-плана и контроль ведения бизнес-страниц в ЖК социальных сетях (Facebook, Instagram); аналитика рекламных кампаний, анализ ключевых показателей; регулярное составление финансового отчета.

Работодатель предлагает зарплату на позиции – 120 000 грн.

Финансовый директор (Киев). Ожидания от кандидатов: экономическое образование; от 7-ми лет аналогичного опыта работы (финансового, бухгалтерского учета, корпоративного учета, аудита, налогообложения и др.); квалификация ACCA/CPA; опыт или хорошее знание местных налоговых требований и требований к отчетности; практический опыт составления отчетности по стандартам IFRS и US GAАP; сильные организационные, аналитические и управленческие навыки – знание английского языка (свободно).

Компания предлагает: заработную плату – 160 000 грн; соцпакет; медицинское страхование; участие в развитии компании на рынке Украины.

Руководитель проекта в ABC development (Киев). Вакансия заинтересует кандидатов, у которых уже есть реализованные подобные проекты (высотные дома, комплексы невысоких жилых домов, коттеджные городки); опыт работы в службе заказчика или строительной компании не менее 3-х лет (желательно высотные дома или жилые комплексы); опыт управления командой и ресурсами; имеют опыт ведения оперативного и финансового учета; знают основы проектирования и строительства.

Компания предлагает: зарплату – 100 000 грн + бонус; работу в команде профессионалов; возможность профессионального роста; удобную локацию офиса (центр города).

Риелтор, брокер, менеджер по продажам, эксперт по первичной недвижимости в The Capital (Киев). Кандидаты, которые пройдут отбор, могут рассчитывать на: высокий процент от сделок и бонусы; обширную клиентскую базу; обучающие тренинги; карьерный рост; корпоративы; поездки за границу в дружном коллективе; зарплата – 100 000 грн (доход зависит от продуктивности, мотивации и цели).

Руководитель отдела рекрутинга IT в MDConsult (Киев). Необходимые знания: опыт управления командой рекрутеров от 2 лет, 3+ лет опыта работы в сфере IT рекрутинга; управление процессом полного цикла рекрутинга, обеспечение высокого качества отбора кандидатов; Google Suite, ATS; аналитические способности, гибкость мышления, способность работать в динамичных условиях; английский – Upper-Intermediate.

Что предлагает компания: зарплату– 3 000-4 500$; работу в комфортабельном офисе, полная занятость; возможность реализовать управленческие амбиции; перспективу роста до Head of recruiting department; курсы английского в офисе; медицинское страхование.