Карьерные высоты: Топ-5 высокооплачиваемых вакансий октября

Если хотите быть успешным и получать достойную заработную плату, нужно много работать, и что не менее важно – правильно выбрать профессию. Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от сайта robota.ua о вакансии с солидным денежным вознаграждением.
В нашем телеграм-канале Finance_ukr читайте больше советов и лайфхаков по поиску работы. Подписывайтесь и всегда будьте начеку!
Ведущий маркетолог в «АСА-Плюс» (Киев). Ищут работников с опытом работы от 5 лет. В обязанности специалиста будет входить, в частности: разработка концепции жилого комплекса; разработка маркетинговой стратегии продвижения жилого комплекса – планирование бюджета; подбор подрядчиков для реализации маркетинговой стратегии по критериям стоимости услуг и качества реализации поставленных задач; регулярное взаимодействие с подрядчиками и контроль выполнения задач; разработка стратегии, контент-плана и контроль ведения бизнес-страниц в ЖК социальных сетях (Facebook, Instagram); аналитика рекламных кампаний, анализ ключевых показателей; регулярное составление финансового отчета.
Работодатель предлагает зарплату на позиции – 120 000 грн.
Финансовый директор (Киев). Ожидания от кандидатов: экономическое образование; от 7-ми лет аналогичного опыта работы (финансового, бухгалтерского учета, корпоративного учета, аудита, налогообложения и др.); квалификация ACCA/CPA; опыт или хорошее знание местных налоговых требований и требований к отчетности; практический опыт составления отчетности по стандартам IFRS и US GAАP; сильные организационные, аналитические и управленческие навыки – знание английского языка (свободно).
Компания предлагает: заработную плату – 160 000 грн; соцпакет; медицинское страхование; участие в развитии компании на рынке Украины.
Руководитель проекта в ABC development (Киев). Вакансия заинтересует кандидатов, у которых уже есть реализованные подобные проекты (высотные дома, комплексы невысоких жилых домов, коттеджные городки); опыт работы в службе заказчика или строительной компании не менее 3-х лет (желательно высотные дома или жилые комплексы); опыт управления командой и ресурсами; имеют опыт ведения оперативного и финансового учета; знают основы проектирования и строительства.
Компания предлагает: зарплату – 100 000 грн + бонус; работу в команде профессионалов; возможность профессионального роста; удобную локацию офиса (центр города).
Риелтор, брокер, менеджер по продажам, эксперт по первичной недвижимости в The Capital (Киев). Кандидаты, которые пройдут отбор, могут рассчитывать на: высокий процент от сделок и бонусы; обширную клиентскую базу; обучающие тренинги; карьерный рост; корпоративы; поездки за границу в дружном коллективе; зарплата – 100 000 грн (доход зависит от продуктивности, мотивации и цели).
Руководитель отдела рекрутинга IT в MDConsult (Киев). Необходимые знания: опыт управления командой рекрутеров от 2 лет, 3+ лет опыта работы в сфере IT рекрутинга; управление процессом полного цикла рекрутинга, обеспечение высокого качества отбора кандидатов; Google Suite, ATS; аналитические способности, гибкость мышления, способность работать в динамичных условиях; английский – Upper-Intermediate.
Что предлагает компания: зарплату– 3 000-4 500$; работу в комфортабельном офисе, полная занятость; возможность реализовать управленческие амбиции; перспективу роста до Head of recruiting department; курсы английского в офисе; медицинское страхование.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кто должен платить штраф, если пассажир не имеет «ковидных» документовВчера, 16:33 - 1559 13
Украинские врачи будут получать зарплаты от 20 тысяч гривен: министр назвал датуПозавчера, 13:00 - 1860 12
В чем проблема с курсом доллара — разъяснение секретаря СНБОВчера, 14:45 - 4636 10
Украина при необходимости продаст Молдове 700 млн кубов газаВчера, 12:41 - 962 8
Какие документы будут проверять в Украине во время карантинаВчера, 16:15 - 21730 7
Какие документы будут проверять в Украине во время карантинаВчера, 16:15 - 21730 7
В чем проблема с курсом доллара — разъяснение секретаря СНБОВчера, 14:45 - 4636 10
Регистрация авто: в МВД напомнили о нововведенияхВчера, 17:03 - 3897
Не только доллар: в какой валюте хранить деньги в 2021 годуВчера, 10:00 - 3041 5
25 октября 2019 в наличном обращении появилась банкнота 1000 гривен (инфографика)Вчера, 09:00 - 2030 2
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 552
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3712 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1099 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2857 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2272 1