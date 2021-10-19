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Tesla Model 3 впервые возглавила авторынок Европы (инфографика)

Tesla Model 3 впервые возглавила авторынок Европы (инфографика)

Впервые в истории Tesla возглавила продажи новых автомобилей в Европе в сентябре, заняв 2,6% рынка. Это также первый случай, когда электромобиль стал лидером по продажам на рынке ЕС, и первый раз, когда первое место заняла машина, произведенная за пределами Европы.

Об этом сообщает JATO.

Нехватка чипов и обострение климатического кризиса привели к резкому падению продаж дизельных автомобилей. В сентябре электромобили и гибриды суммарно показали рост продаж на 44% в сравнении с сентябрем 2020 года, до 221 500 единиц.

В то же время регистрация машин с дизельными моторами снизилась на 51%, до 167 000 единиц. До пандемии на каждый электрический или гибридный автомобиль регистрировалось 10,3 новых дизельных автомобиля. Сегодня это соотношение снизилось до 1,3.

В прошлом месяце 46,5% легковых автомобилей, зарегистрированных в Европе, были кроссоверами – это самый высокий показатель рыночной доли для данного сегмента.

В этом сегменте лидировали Volkswagen Group, Stellantis и Hyundai-Kia. Несмотря на это, в десятке самых продаваемых автомобилей Европы семь хэтчбеков и только три кроссовера, которые завоевали 7,8 и 10 места. После Tesla европейцы также активно покупали Renault Clio, Dacia Sandero, Volkswagen Golf, Fiat 500 и пр.

Эксперты отмечают, что резкий рывок Tesla в ближайшие месяцы не должен превратиться в тенденцию. Американский производитель электрокаров меньше других компаний ощутил негативное влияние дефицита полупроводников. Когда ситуация с микрочипами в индустрии выровняется, то и доля Tesla в Европе может сократиться, так как очереди на ее главных конкурентов от Volkswagen Group и Stellantis исчезнут.

По материалам РБК-Украина
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