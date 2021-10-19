Казахи после покупки сервиса Portmone покупают «БTA Банк»: для лицензии в Украине

Казахский сервис Kaspi после покупки платформы для онлайн-расчетов Portmone покупает украинский «БТА Банк» — исключительно для целей банковской лицензии.
Об этом сообщает dev.ua со ссылкой на финансовый отчет компании.
«Подписано соглашение о приобретении 100% акций БТА Банка Украина. У этого банка очень ограничена операционная деятельность, нет филиалов; нет кредитного портфеля, и приобретается исключительно для целей полной банковской лицензии, что позволяет нам запускать мобильные кошельки, счета и предоставлять потребителям платежи и финтех-продукты. Приобретение не будет иметь существенного финансового влияния на Kaspi. kz, и его закрытие ожидается в первой половине 2022 года», — говорится в документе.
Также компания планирует открыть R&D.
Банковская лицензия и платежные лицензии Portmone дадут возможность для копирования казахского сервиса Super App в Украине, добавляют в Kaspi.
По данным компании, в Украине уровень проникновения eCom всего 8% от всего ритейла.
«В среднесрочной перспективе Украина также может стать важным источником IТ-талантов и центром развития Kaspi. kz», — говорят в компании.
«БТА Банк» является правопреемником ПАО «Украинский кредитно-торговый банк». Единственным акционером является АО «БТА Банк» (Казахстан).
Мажоритарным акционером АО «БТА Банк» (Казахстан) является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.
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