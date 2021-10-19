Нафтогазу разрешили поставлять газ больницам по фиксированной цене

Кабмин предварительно согласовал решение НАК Нафтогаз Украины о поставках природного газа больницам.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, сообщает, что 25 октября соответствующее распоряжение было опубликовано на Правительственном портале.
Что это значит. Газопоставляющая компания Нафтогаз Трейдинг сможет поставлять природный газ учреждениям здравоохранения государственной собственности и учреждениям здравоохранения коммунальной собственности по примерному договору поставки природного газа бюджетным учреждениям и организациям. Условия такого договора утверждены решением компании от 12 октября 2021 № 208.
«Правлению НАК Нафтогаз Украины принять меры по заключению договоров», — сказано в документе.
Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины» предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 гривны за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 гривны).
Также Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» создала балансирующую группу, в рамках которой с 1 октября будет продавать газ бытовым потребителям. Цена газа для всех компаний в рамках балансирующей группы установлена на уровне 7,42 грн за куб. об.
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