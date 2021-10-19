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Нафтогазу разрешили поставлять газ больницам по фиксированной цене

Нафтогазу разрешили поставлять газ больницам по фиксированной цене

Кабмин предварительно согласовал решение НАК Нафтогаз Украины о поставках природного газа больницам.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, сообщает, что 25 октября соответствующее распоряжение было опубликовано на Правительственном портале.

Что это значит. Газопоставляющая компания Нафтогаз Трейдинг сможет поставлять природный газ учреждениям здравоохранения государственной собственности и учреждениям здравоохранения коммунальной собственности по примерному договору поставки природного газа бюджетным учреждениям и организациям. Условия такого договора утверждены решением компании от 12 октября 2021 № 208.

«Правлению НАК Нафтогаз Украины принять меры по заключению договоров», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины» предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 гривны за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 гривны).

Также Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» создала балансирующую группу, в рамках которой с 1 октября будет продавать газ бытовым потребителям. Цена газа для всех компаний в рамках балансирующей группы установлена на уровне 7,42 грн за куб. об.

Справка Finance.ua:

  • в конце сентября Кабмин, НАК «Нафтогаз Украины», Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетных учреждений — 13,6 грн. за 1 куб. м;
  • Нафтогаз рассчитывает, что после мая 2022 года цена на газ нормализуется и в годовом тарифе население получит цену «голубого топлива» на приемлемом уровне.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам Finance.UA
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