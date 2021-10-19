Регистрация авто: в МВД напомнили о нововведениях

В Украине упростили процесс регистрации автомобилей.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что зарегистрировать авто можно независимо от места прописки.

«Авто вашей мечты продается во Львове, а проживаете вы в Одессе? Для сервисного центра МВД это не проблема! Принцип экстерриториальности был введен именно для расширения границ вашей свободы и комфорта. Устройте себе маленькое путешествие по Украине и регистрируйте авто там, где вам удобно. И главное — не переживайте за соответствие номерных знаков месту вашей регистрации, теперь можно ездить с номерными знаками любой области», — пишет Главный сервисный центр МВД Украины на странице в Facebook.

Как записаться на регистрацию авто:

записаться на услугу можно на официальном сайте Главного сервисного центра или взяв соответствующий талон в терминале. Во втором случае получить услугу можно и в других отделениях.

Напомним, ранее на сайте ГСЦ МВД заработал еще один сервис «Наличие номерных знаков». Он предоставляет возможность узнать онлайн обо всех доступных для закрепления номерных знаках во всех сервисных центрах МВД и найти среди них лучший для своего авто.

Есть два варианта алгоритма поиска свободного номерного знака:

«Наличие в области» — выбрав этот критерий, можно узнать обо всех номерных знаках, имеющихся в сервисных центрах МВД и ЦПАУ конкретного региона, с указанием их стоимости и сервисных центров МВД , где они есть на это время. Указав в поле «Поиск» номер сервисного центра МВД , можно увидеть все номерные знаки, имеющиеся именно в нем;

«Числовая комбинация» — с помощью этого критерия можно легко найти желанную комбинацию цифр номерного знака среди всех сервисных центров МВД и ЦПАУ .

На сайте ГСЦ МВД также работает информационный онлайн сервис Калькулятор стоимости регистрации ТС и сервисы по онлайн проверке документов, в том числе удостоверения водителя, свидетельства о регистрации и свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя.

Справка Finance.ua:

С 25 марта 2021 года в Украине изменились правила выдачи номерного знака на автомобиль;

основным нововведением стало изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства;

эти требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД .

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