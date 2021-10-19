Регистрация авто: в МВД напомнили о нововведениях

В Украине упростили процесс регистрации автомобилей.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что зарегистрировать авто можно независимо от места прописки.
«Авто вашей мечты продается во Львове, а проживаете вы в Одессе? Для сервисного центра МВД это не проблема! Принцип экстерриториальности был введен именно для расширения границ вашей свободы и комфорта. Устройте себе маленькое путешествие по Украине и регистрируйте авто там, где вам удобно. И главное — не переживайте за соответствие номерных знаков месту вашей регистрации, теперь можно ездить с номерными знаками любой области», — пишет Главный сервисный центр МВД Украины на странице в Facebook.
Как записаться на регистрацию авто:
Напомним, ранее на сайте ГСЦ МВД заработал еще один сервис «Наличие номерных знаков». Он предоставляет возможность узнать онлайн обо всех доступных для закрепления номерных знаках во всех сервисных центрах МВД и найти среди них лучший для своего авто.
Есть два варианта алгоритма поиска свободного номерного знака:
На сайте ГСЦ МВД также работает информационный онлайн сервис Калькулятор стоимости регистрации ТС и сервисы по онлайн проверке документов, в том числе удостоверения водителя, свидетельства о регистрации и свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr вы также найдете последние важные новости для автомобилистов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Инспекторам запретили останавливать автомобили «для профилактики»Вчера, 18:39 - 33957 13
Украинские врачи будут получать зарплаты от 20 тысяч гривен: министр назвал датуВчера, 13:00 - 1531 10
В чем проблема с курсом доллара — разъяснение секретаря СНБО3 ч. назад - 1877 5
Украина при необходимости продаст Молдове 700 млн кубов газа5 ч. назад - 614 5
Не только доллар: в какой валюте хранить деньги в 2021 году7 ч. назад - 1599 4
Инспекторам запретили останавливать автомобили «для профилактики»Вчера, 18:39 - 33957 13
В чем проблема с курсом доллара — разъяснение секретаря СНБО3 ч. назад - 1877 5
ТОП-12 доступных дизельных авто в УкраинеВчера, 19:11 - 1773
25 октября 2019 в наличном обращении появилась банкнота 1000 гривен (инфографика)8 ч. назад - 1646 2
Не только доллар: в какой валюте хранить деньги в 2021 году7 ч. назад - 1599 4
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 512
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3680 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1077 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2836 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2247 1