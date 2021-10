Украина получила 600 млн евро финпомощи от ЕС

Еврокомиссия 25 октября перечислила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи в связи с пандемией.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Украина получит второй и последний транш по программе, согласованной в 2020 году. Первый транш получен в декабре 2020 года объемом 600 млн евро. В целом объем предоставленных Украине макрофинансовых займов со стороны ЕС составляет около 4,4 млрд евро.

Помощь Украине является частью программы ЕС для поддержки экономического восстановления стран после пандемии COVID-19 общим объемом 3 млрд евро.

Получение транша уже подтвердил президент Владимир Зеленский: он поблагодарил главу Е К Урсулу фон дер Ляйен и вице- президента Е К Валдиса Домбровскиса.

Домбровскис заявил, что Украина приложила «существенные усилия для выполнения условий получения макрофинансовой помощи, а также достигла удовлетворительного прогресса в сотрудничестве с Международным валютным фондом».

🇪🇺🇺🇦 We are supporting #Ukraine with an EU Macro-Financial Assistance programme of €1.2 billion. Its second tranche of €600 million disbursed today is a clear sign of EU support for Ukraine’s reform agenda.

