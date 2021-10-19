Украина получила 600 млн евро финпомощи от ЕС

Еврокомиссия 25 октября перечислила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи в связи с пандемией.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Украина получит второй и последний транш по программе, согласованной в 2020 году. Первый транш получен в декабре 2020 года объемом 600 млн евро. В целом объем предоставленных Украине макрофинансовых займов со стороны ЕС составляет около 4,4 млрд евро.

Помощь Украине является частью программы ЕС для поддержки экономического восстановления стран после пандемии COVID-19 общим объемом 3 млрд евро.

Получение транша уже подтвердил президент Владимир Зеленский: он поблагодарил главу Е К Урсулу фон дер Ляйен и вице- президента Е К Валдиса Домбровскиса.

По итогам 23-го Саммита Украина — ЕС сегодня получено € 600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза. Спасибо Президенту Еврокомиссии vonderleyen</a> и вице-президенту <a href="https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5Etfw"> Vdombrovskis за плодотворное сотрудничество и оказанную поддержку реформ. Вместе строим европейскую Украину. — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 25, 2021

Домбровскис заявил, что Украина приложила «существенные усилия для выполнения условий получения макрофинансовой помощи, а также достигла удовлетворительного прогресса в сотрудничестве с Международным валютным фондом».

🇪🇺🇺🇦 We are supporting #Ukraine with an EU Macro-Financial Assistance programme of €1.2 billion. Its second tranche of €600 million disbursed today is a clear sign of EU support for Ukraine’s reform agenda.

👇🏻 https://t.co/1dQviin3ko — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 25, 2021

Паоло Джентилони, еврокомиссар по вопросам экономики, подчеркнул, что транши — это не только доказательство солидарности с украинцами, но и отражение постоянства Украины в достижении ключевых реформ, согласованных с ЕК и МВФ.

Транш обусловлен положительной оценкой прогресса Украины Еврокомиссией относительно восьми структурных маяков в вопросах публичных финансов, верховенства права, улучшения бизнес-климата, секторальных реформ и управления госпредприятиями.

ЕК также отметила положительный результат миссии МВФ, завершившейся соглашением на уровне персонала для Украины.

Куда направят деньги. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, Кабинет министров направит средства на финансирование расходов государственного бюджета и уменьшение негативных последствий пандемии COVID-19 для экономики.

«Транш в 600 млн евро от ЕС – это свидетельство положительной оценки реформ в Украине. Наше эффективное сотрудничество с ЕС, МВФ, Мировым банком и другими международными партнерами позволяет реализовать амбициозные проекты и продолжить масштабную модернизацию Украины для роста экономики и поддержки граждан», — сказал Шмыгаль.

В Министерстве финансов ранее сообщали, что эти средства направят на поддержку экономической стабилизации в Украине путем обеспечения потребностей во внешнем финансировании.

Справка Finance.ua:

15 сентября Европейская Комиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в 600 млн евро;

Украина и ЕС 23 июля 2020 года официально одобрили договоренность по макрофинансовой помощи — кредит на сумму 1,2 млрд евро;