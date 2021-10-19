Украина получила 600 млн евро финпомощи от ЕС

Еврокомиссия 25 октября перечислила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи в связи с пандемией.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Украина получит второй и последний транш по программе, согласованной в 2020 году. Первый транш получен в декабре 2020 года объемом 600 млн евро. В целом объем предоставленных Украине макрофинансовых займов со стороны ЕС составляет около 4,4 млрд евро.
Помощь Украине является частью программы ЕС для поддержки экономического восстановления стран после пандемии COVID-19 общим объемом 3 млрд евро.
Получение транша уже подтвердил президент Владимир Зеленский: он поблагодарил
По итогам 23-го Саммита Украина — ЕС сегодня получено € 600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза. Спасибо Президенту Еврокомиссии— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 25, 2021
vonderleyen</a> и вице-президенту <a href="https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5Etfw">Vdombrovskis за плодотворное сотрудничество и оказанную поддержку реформ. Вместе строим европейскую Украину.
Домбровскис заявил, что Украина приложила «существенные усилия для выполнения условий получения макрофинансовой помощи, а также достигла удовлетворительного прогресса в сотрудничестве с Международным валютным фондом».
🇪🇺🇺🇦 We are supporting #Ukraine with an EU Macro-Financial Assistance programme of €1.2 billion. Its second tranche of €600 million disbursed today is a clear sign of EU support for Ukraine’s reform agenda.— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 25, 2021
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Паоло Джентилони, еврокомиссар по вопросам экономики, подчеркнул, что транши — это не только доказательство солидарности с украинцами, но и отражение постоянства Украины в достижении ключевых реформ, согласованных с ЕК и МВФ.
Транш обусловлен положительной оценкой прогресса Украины Еврокомиссией относительно восьми структурных маяков в вопросах публичных финансов, верховенства права, улучшения бизнес-климата, секторальных реформ и управления госпредприятиями.
ЕК также отметила положительный результат миссии МВФ, завершившейся соглашением на уровне персонала для Украины.
Куда направят деньги. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, Кабинет министров направит средства на финансирование расходов государственного бюджета и уменьшение негативных последствий пандемии COVID-19 для экономики.
«Транш в 600 млн евро от ЕС – это свидетельство положительной оценки реформ в Украине. Наше эффективное сотрудничество с ЕС, МВФ, Мировым банком и другими международными партнерами позволяет реализовать амбициозные проекты и продолжить масштабную модернизацию Украины для роста экономики и поддержки граждан», — сказал Шмыгаль.
В Министерстве финансов ранее сообщали, что эти средства направят на поддержку экономической стабилизации в Украине путем обеспечения потребностей во внешнем финансировании.
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