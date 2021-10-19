0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Акции Tesla выросли до исторического максимума

Акции Tesla выросли до исторического максимума

В пятницу, 22 октября, акции Tesla выросли до рекордно высокого уровня, что сделало компанию еще на шаг ближе к присоединению к элитной группе компаний с рыночной стоимостью в 1 трлн долл.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также: Tesla потеряла на инвестициях в Bitcoin более 50 млн долларов

Отмечается, что акции выросли в цене на 1,8% и достигли максимума в 910 долл., а затем на торгах в Нью-Йорке закрылись на отметке в 909,68 долл.

“Вследствие этого Tesla ненадолго превысила оценку Facebook Inc”, – пишет агентство.

25 октября акции торгуются на уровне 909 долл.

Издание напоминает, что в этом году акции Tesla выросли в целом на 29%.

Среди причин роста акций эксперты называют, в частности, последние сильные квартальные результаты Tesla, которые продемонстрировали, что компания справляется с нехваткой полупроводников гораздо лучше, чем традиционные автопроизводители.

Напомним, автопроизводитель Tesla отчиталась о рекордной выручке и чистой прибыли в 3 квартале этого года – компания нарастила продажи электромобилей на фоне дефицита чипов и сбоев в глобальной логистике.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.