Акции Tesla выросли до исторического максимума

В пятницу, 22 октября, акции Tesla выросли до рекордно высокого уровня, что сделало компанию еще на шаг ближе к присоединению к элитной группе компаний с рыночной стоимостью в 1 трлн долл.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что акции выросли в цене на 1,8% и достигли максимума в 910 долл., а затем на торгах в Нью-Йорке закрылись на отметке в 909,68 долл.

“Вследствие этого Tesla ненадолго превысила оценку Facebook Inc”, – пишет агентство.

25 октября акции торгуются на уровне 909 долл.

Издание напоминает, что в этом году акции Tesla выросли в целом на 29%.

Среди причин роста акций эксперты называют, в частности, последние сильные квартальные результаты Tesla, которые продемонстрировали, что компания справляется с нехваткой полупроводников гораздо лучше, чем традиционные автопроизводители.

Напомним, автопроизводитель Tesla отчиталась о рекордной выручке и чистой прибыли в 3 квартале этого года – компания нарастила продажи электромобилей на фоне дефицита чипов и сбоев в глобальной логистике.