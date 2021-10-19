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Выбираете кольцо: вот несколько простых советов

Выбираете кольцо: вот несколько простых советов

Чтобы купить “то самое”! кольцо, важно учитывать несколько факторов.

  • Помните о том, что пальцы могут отекать. Не стоит замерять палец или примерять кольцо после физических нагрузок. Работа мышц и активное кровообращение несколько увеличивают объем конечностей. Вещь, размер которой может показаться подходящим сразу после спортзала, может оказаться великоватой после того, как организм перейдет в обычный режим работы и отечность спадет.
  • Примеряйте украшения на том пальце, на котором будете их носить. Человеческое тело несимметрично. Пальцы обеих рук могут разниться.
  • Не снимайте кольцо сразу после примерки. Кольцо может относительно свободно надеваться на палец. Особенно если он влажный, например, из-за пота. Но это не значит, что оно вам подходит. Чтобы убедиться в том, что размер ваш, кольцо не следует снимать сразу.

Вместе с сетью интернет-магазинов Ювелирная Карта мы написали обширную статью, в которой рассказываем все особенности непростого процесса.

Читать больше по ссылке: Как выбрать кольцо на подарок 💍

По материалам Finance.UA
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