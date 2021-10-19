Выбираете кольцо: вот несколько простых советов

Чтобы купить “то самое”! кольцо, важно учитывать несколько факторов.

Помните о том, что пальцы могут отекать. Не стоит замерять палец или примерять кольцо после физических нагрузок. Работа мышц и активное кровообращение несколько увеличивают объем конечностей. Вещь, размер которой может показаться подходящим сразу после спортзала, может оказаться великоватой после того, как организм перейдет в обычный режим работы и отечность спадет.

Примеряйте украшения на том пальце, на котором будете их носить. Человеческое тело несимметрично. Пальцы обеих рук могут разниться.

Не снимайте кольцо сразу после примерки. Кольцо может относительно свободно надеваться на палец. Особенно если он влажный, например, из-за пота. Но это не значит, что оно вам подходит. Чтобы убедиться в том, что размер ваш, кольцо не следует снимать сразу.

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