Ощадбанк и ЕБРР согласовали условия кредита с возможностью вхождения в капитал украинского госбанка

Государственный Ощадбанк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) согласовали условия предоставления субординированного кредита с возможностью вхождения в капитал этого банка.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Согласно сообщению, Ощадбанк и ЕБРР подписали Мандатное письмо, согласованное Минфином, относительно условий будущего сотрудничества и предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции Ощадбанка на сумму до 100 млн евро.

Отмечается, что банки договорились активно работать над меморандумом взаимопонимания, что соответствует стратегии развития Ощадбанка на 2021-2024 годы и правительственным принципам реформирования банковского сектора, которые предусматривают снижение доли государства в банковском секторе с 60% до 25% до 2025 года.

В пресс-службе добавили, что на сегодня ЕБРР инвестировал в 505 проектов Украины более 15 млрд евро с целью проведение реформ, усиления энергоэффективности и энергетической безопасности, поддержки сельского хозяйства и промышленных проектов, а также малого бизнеса.