Аренда жилья в Европе: ТОП-5 городов с наиболее заметным ростом цен

Поскольку третий квартал – обычно горячий сезон аренды жилья для студентов, поэтому эксперты ожидали незначительного подорожания цен на недвижимость. Однако нынешний дефицит квартир под аренду привел к рекордному росту цен.

Это говорит о том, что европейские страны, которые сильно пострадали в 2020 году, медленно восстанавливаются после коронакризиса.

ТОП-5 городов с наиболее заметным ростом цен:

Париж. По сравнению с предыдущим кварталом цены на квартиры выросли на 3,53%, средняя цена номера выросла на 7,65%, а студий – на 5,09%. В среднем апартаменты с одной спальней обойдутся в 1 956,79 евро; арендованная комната – в 746,74 евро, а квартира-студия – до 1034,78 евро.

Берлин. Как и ожидалось, после того, как суд отменил спорный верхний предел арендной платы за жилье, в Берлине зафиксировали резкий рост цен на апартаменты. Сейчас их стоимость составляет 1337,75 евро.

Хотя цены на комнаты остаются ниже, чем год назад, по сравнению с предыдущим кварталом прослеживается рост на 3,45%. Актуальная цена такой недвижимости – 523 евро. Цены на квартиры-студии за год выросли на 8,41% и на 5,18% по сравнению с предыдущим кварталом. Сейчас их стоимость составляет 930,62 евро.

Амстердам. В Амстердаме квартиры-студии демонстрируют заметный рост цен как в годовом, так и в квартальном срезе. Такая недвижимость выросла в цене на 19,23% (за год) и 11,36% (со 2 квартала). В среднем ее средняя цена – 1176,95 евро.

По сравнению с предыдущим кварталом, цены на апартаменты с отдельной спальней выросли на 1,93% – до 1 636,47 евро. Аренда комнаты выросла за год на 5,67% – до 649,38 евро.

Валенсия. В то время как в годовом исчислении цены на испанское жилье до сих пор падают, по сравнению с предыдущим кварталом, апартаменты в Валенсии подорожали на 2,43% – до 814,49 евро.

Подобная ситуация и с комнатами, которые до сих пор демонстрируют спад в годовом измерении. Зато за последний квартал они выросли на 3,82%, средняя цена составляет 319,15 евро.

Цены на студии в Валенсии показывают самый резкий рост как в годовом (11,40%), так и в квартальном (9,90%) исчислении. В среднем их стоимость выросла до 659,84 евро.

Милан. За год миланские цены на квартиры поднялись на 14,36% и на 5,89% по сравнению с предыдущим кварталом и составили в среднем 1266,28 евро.

Цены на комнаты повысились по сравнению с первым кварталом на 4,51%. Цена на них составляет 575,48 евро. Стоимость студии демонстрируют такой же резкий рост, как и цены на квартиры. За год они повысились в цене на 9,28%, а за квартал – на 5,93%. Теперь чтобы снять студию, придется заплатить в среднем до 943,77 евро.