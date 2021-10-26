Аренда жилья в Европе: ТОП-5 городов с наиболее заметным ростом цен

Поскольку третий квартал – обычно горячий сезон аренды жилья для студентов, поэтому эксперты ожидали незначительного подорожания цен на недвижимость. Однако нынешний дефицит квартир под аренду привел к рекордному росту цен.
Это говорит о том, что европейские страны, которые сильно пострадали в 2020 году, медленно восстанавливаются после коронакризиса.
ТОП-5 городов с наиболее заметным ростом цен:
Хотя цены на комнаты остаются ниже, чем год назад, по сравнению с предыдущим кварталом прослеживается рост на 3,45%. Актуальная цена такой недвижимости – 523 евро. Цены на квартиры-студии за год выросли на 8,41% и на 5,18% по сравнению с предыдущим кварталом. Сейчас их стоимость составляет 930,62 евро.
По сравнению с предыдущим кварталом, цены на апартаменты с отдельной спальней выросли на 1,93% – до 1 636,47 евро. Аренда комнаты выросла за год на 5,67% – до 649,38 евро.
Подобная ситуация и с комнатами, которые до сих пор демонстрируют спад в годовом измерении. Зато за последний квартал они выросли на 3,82%, средняя цена составляет 319,15 евро.
Цены на студии в Валенсии показывают самый резкий рост как в годовом (11,40%), так и в квартальном (9,90%) исчислении. В среднем их стоимость выросла до 659,84 евро.
Цены на комнаты повысились по сравнению с первым кварталом на 4,51%. Цена на них составляет 575,48 евро. Стоимость студии демонстрируют такой же резкий рост, как и цены на квартиры. За год они повысились в цене на 9,28%, а за квартал – на 5,93%. Теперь чтобы снять студию, придется заплатить в среднем до 943,77 евро.
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