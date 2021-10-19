0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

Индекс Dow Jones достиг исторического максимума

Индекс Dow Jones достиг исторического максимума

Индекс Dow Jones Industrial Average впервые с августа обновил исторический максимум. Как сообщает «Интерфакс-Украина», в течение всей прошлой недели Dow Jones вырос на 1,1%, S&P 500 — на 1,6% и Nasdaq — на 1,3%.

По данным агентства, вечером 22 октября индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 73,94 пункта (0,21%) — до 35 677,02 пункта.

Между тем значение Standard & Poor’s 500 уменьшилось за день на 4,88 пункта (0,11%), составив 4544,9 пункта. Nasdaq Composite по итогам торгов снизился на 125,5 пункта (0,82%) — до 15 090,2 пункта.

В «Интерфакс-Украина» отмечают, что один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов Intel Corp. увеличил чистую прибыль на 60%, выручку — на 5% (ее рост был отмечен впервые за пять кварталов).

В то же время доходы подразделения Client Computing Group (включает в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, уменьшились на 2%, что объясняется нехваткой компонентов. Показатель составил $ 9,7 млрд при среднем прогнозе экспертов в $ 9,61 млрд. Цена акций Intel упала в пятницу на 11,7%.

Стоимость бумаг Snap Inc. рухнула на 26,6%. Владелец приложения Snapchat в третьем квартале сократил чистый убыток и увеличил выручку на 57%. При этом компания прогнозирует более слабые, чем ожидалось, показатели в праздничный сезон, связывая это с перебоями в цепях поставок и изменениями Apple Inc. (SPB: AAPL) в настройках конфиденциальности.

Котировки акций Facebook Inc. снизились на 5,1%, Twitter Inc. — на 4,8%, Alphabet Inc., холдинговой компании Google, — на 3%, Apple — на 0,5%.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.