Индекс Dow Jones достиг исторического максимума

Индекс Dow Jones Industrial Average впервые с августа обновил исторический максимум. Как сообщает «Интерфакс-Украина», в течение всей прошлой недели Dow Jones вырос на 1,1%, S&P 500 — на 1,6% и Nasdaq — на 1,3%.
По данным агентства, вечером 22 октября индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 73,94 пункта (0,21%) — до 35 677,02 пункта.
Между тем значение Standard & Poor’s 500 уменьшилось за день на 4,88 пункта (0,11%), составив 4544,9 пункта. Nasdaq Composite по итогам торгов снизился на 125,5 пункта (0,82%) — до 15 090,2 пункта.
В «Интерфакс-Украина» отмечают, что один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов Intel Corp. увеличил чистую прибыль на 60%, выручку — на 5% (ее рост был отмечен впервые за пять кварталов).
В то же время доходы подразделения Client Computing Group (включает в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, уменьшились на 2%, что объясняется нехваткой компонентов. Показатель составил $ 9,7 млрд при среднем прогнозе экспертов в $ 9,61 млрд. Цена акций Intel упала в пятницу на 11,7%.
Стоимость бумаг Snap Inc. рухнула на 26,6%. Владелец приложения Snapchat в третьем квартале сократил чистый убыток и увеличил выручку на 57%. При этом компания прогнозирует более слабые, чем ожидалось, показатели в праздничный сезон, связывая это с перебоями в цепях поставок и изменениями Apple Inc. (SPB: AAPL) в настройках конфиденциальности.
Котировки акций Facebook Inc. снизились на 5,1%, Twitter Inc. — на 4,8%, Alphabet Inc., холдинговой компании Google, — на 3%, Apple — на 0,5%.
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