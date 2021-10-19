Цены на газ для украинцев отличаются в разы: кому придется платить 31 грн за каждый куб

Поставщики газа обнародовали тарифы для населения в октябре. По годовой стоимости цена составляет от 7,8 до 14,9 грн, по месячной — 31 грн.

Самые высокие тарифы (годовые) у «Херсонрегионгаз» — 14,9 грн за куб. м, «Черновицкая областная энергоснабжающая компания» и «Херсонская областная энергоснабжающая компания» — 13,5 грн за куб. м, говорится на сайтах поставщиков.

При этом самые низкие тарифы у «Агросинтез Трейдинг» — 7,8 грн за куб. м, «Евода Трейд» КП «Луцкводоканал» — 7,88 грн, «Уманьгаз Сбыт» — 7,89 грн и НАК «Нафтогаз Украины» — 7,96 грн.

Уточним, цены доставки газа у региональных компаний (облгаз) различаются. В первую очередь они зависят от тарифов на доставку.

Кто устанавливает цены на газ? В Украине работает рынок газа: поставщики сами устанавливают тарифы на голубое топливо. Вместе с тем ряд поставщиков договорились с Кабмином: они получают дешевое голубое топливо у «Нафтогаза» и перепродают его населению по тарифу, который в среднем составляет около 8 грн.

Кстати, цена газа в Украине на открытом оптовом рынке формируется на основе биржевых котировок «УЭБ» («Украинская энергетическая биржа») по отношению к конкретному месячному ресурсу. Для населения цена за кубометр газа в стране формируется на основе рыночных цен каждый месяц, или в рамках гарантированной стоимости, а также зависит от тарифов на транспортировку, и торговых наценок компаний-поставщиков.

Себестоимость газа в Украине, как заявлял вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко, составляет не более 3 грн за куб. Речь идет именно о газе украинской добычи.

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