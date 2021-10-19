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ФГВФЛ продает спорткомплекс Мисто Банка за 4 млн грн

ФГВФЛ продает спорткомплекс Мисто Банка за 4 млн грн

Фонд гарантирования вкладов выставил на новые торги здание спорткомплекса в Днепре, которое принадлежит обанкротившемуся Мисто Банку.

По данным ФГВФЛ, открытые электронные аукционы пройдут по английской модели аукциона в системе Prozorro.Продажи 26 октября.

Спорткомплекс общей площадью более 2,3 тыс. кв. м. находится в г. Днепр и находится на балансе ликвидируемого Мисто Банка.

Актив выставляется на продажу повторно, начальная цена лота составляет 3 956 750,87 грн.

Полученные от продажи этого актива средства ФГВФЛ направит на расчеты с кредиторами Мисто Банка.

В прошлом году в декабре Мисто Банк был признан банкротом из-за уменьшения нормативов капитала на 50% и более от минимально установленного уровня.

В конце января началась ликвидация банка, а уже в марте начались продажи активов банка.

В частности, были проданы 12-этажный отель “Виктория” на побережье Черного моря в Одессе за 139,3 млн грн при балансовой стоимости 154 млн грн, а также офисное помещение бывшего филиала банка общей площадью 2,5 тыс. кв. м в центре Киева, сумма продажи которого составила 84 млн грн при стартовой цене 82,4 млн грн.

В июне ФГВФЛ сдал в аренду недвижимость Мисто банка за 201,6 тыс. грн.

По данным НБУ, контролером банка является бывший народный депутат Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и опосредованно) принадлежит 97,18% акций Мисто Банка.

По материалам Финансовый клуб
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