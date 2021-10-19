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НБУ увеличил покупку валюты на межбанке за неделю в три раза

НБУ увеличил покупку валюты на межбанке за неделю в три раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 18-23 октября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 350,10 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей (119,60 млн долларов) в три раза. НБУ проводил интервенции для сдерживания укрепления курса гривны. Тем не менее, доллар в течение недели упал до минимума с марта 2020 года – до 26,20 гривен.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 2374,40 млн долларов и продал 197,00 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2177,40 млн долларов.

По материалам РБК-Украина
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