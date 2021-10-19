Украинским медикам насчитали уже 27 млн грн пособия по самоизоляции из-за COVID-19

Фонд социального страхования за время эпидемии принял к оплате больничные листы, выданные медицинским работникам для прохождения самоизоляции при риске инфицирования после контакта с инфицированными коронавирусом, на общую сумму свыше 27 млн грн.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, выяснил, что в общей сложности самоизоляцию за счет ФССУ прошли 15,3 тысячи медиков.
«В случае наличия потенциального риска инфицирования после контакта с больным коронавирусной болезнью, медицинские работники проходят самоизоляцию под меднадзором. Заработок, который они теряют за время изоляции от COVID-19, в полном объеме им компенсирует Фонд социального страхования Украины», — напоминают в Фонде соцстрахования.
Больше всего медицинских работников, которые с начала пандемии прошли оплачиваемую за счет Фонда социального страхования Украины самоизоляцию под меднадзором:
Компенсация утраченного заработка:
Дата финансирования помощи от Фонда зависит от даты подачи работодателем соответствующего заявления-расчета.
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