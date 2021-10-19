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Украинским медикам насчитали уже 27 млн грн пособия по самоизоляции из-за COVID-19

Украинским медикам насчитали уже 27 млн грн пособия по самоизоляции из-за COVID-19

Фонд социального страхования за время эпидемии принял к оплате больничные листы, выданные медицинским работникам для прохождения самоизоляции при риске инфицирования после контакта с инфицированными коронавирусом, на общую сумму свыше 27 млн грн.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, выяснил, что в общей сложности самоизоляцию за счет ФССУ прошли 15,3 тысячи медиков.

«В случае наличия потенциального риска инфицирования после контакта с больным коронавирусной болезнью, медицинские работники проходят самоизоляцию под меднадзором. Заработок, который они теряют за время изоляции от COVID-19, в полном объеме им компенсирует Фонд социального страхования Украины», — напоминают в Фонде соцстрахования.

Больше всего медицинских работников, которые с начала пандемии прошли оплачиваемую за счет Фонда социального страхования Украины самоизоляцию под меднадзором:

  • в Житомирской области — 1 680 человек;
  • городе Киеве — 975 человек;
  • Одесской области — 942 человека;
  • Черниговской области — 910 человек;
  • Сумской области — 781 человек;
  • Львовской области — 775 человек;
  • Донецкой области — 771 человек.

Компенсация утраченного заработка:

  • Фонд компенсирует утраченный за время изоляции от COVID-19 заработок для работников всех профессий в размере 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа;
  • для медицинских работников — в размере 100%.

Дата финансирования помощи от Фонда зависит от даты подачи работодателем соответствующего заявления-расчета.

Справка Finance.ua:

  • в Украине отменена самоизоляция для иностранцев, которые находятся в стране в транзитном режиме и должны покинуть ее в течение 48 часов;
По материалам Finance.UA
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