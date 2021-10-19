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Украинцы увеличили количество долгов в Едином реестре должников на 60%

Украинцы увеличили количество долгов в Едином реестре должников на 60%

С начала 2021 года количество долгов в Едином реестре должников выросло на 60%: если в январе их было 4,2 млн, то по состоянию на октябрь — уже 6,8 млн.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные ЕРД.

Кто взыскивает долги? С 2017 года взысканием долгов занимаются не только сотрудники государственной исполнительной службы, но и частные исполнители. Это пример частно-государственного партнерства, когда функции государства выполняет бизнес. Наравне с государственным исполнителем частный может арестовывать средства должника, изымать и выставлять на торги его имущество и т.д.

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За неполный 2021 год количество производств частных исполнителей по взысканию долгов увеличилось вдвое — с 278 тыс. до 547 тыс., то есть рост составил 95%.

На сегодня доля частных исполнителей во взыскании долгов – 8% от всех производств в стране. Для сравнения, в декабре 2019 этот показатель составлял 2%.

Текущие 547 524 частные производства ведутся 276-ю исполнителями. Причем третью всех производств (184 819, более 33% от общего числа) занимается десяток самых активных частных исполнителей. Каждый из топовой пятерки ведет более 20 тыс. дел одновременно.

Справка Finance.ua:

  • если у должника нет ни счетов в банке, ни машины, ни квартиры, при проведении исполнительных действий выявляется имущество, на которое можно обратить взыскание. Чаще всего это мебель, бытовая техника и другое движимое имущество, которое можно продать. Кстати, ценные бумаги, а также любые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней по закону об исполнительном производстве подлежат немедленному изъятию и сдаче в банк (ст. 56);
  • есть вещи, которые закон запрещает забирать у граждан и продавать на аукционе. Это личные вещи, посуда, товары быта, а также набор необходимой мебели и техники. Так, на семью положен один холодильник, телевизор и компьютер, а каждому члену семьи – мобильный телефон, на которые нельзя обратить взыскание
По материалам Finance.UA
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