Советницу главы ЮСБ Банка будут судить за растрату более 384 млн грн

В суд направлен обвинительный акт в отношении советницы председателя правления Юнион Стандард Банка по факту растраты более 384 млн грн банка.

По данным офиса генпрокурора, следствием установлено, что обвиняемая на посту советницы председателя правления банка способствовала кредитованию предприятий с признаками фиктивности.

Несмотря на рекомендации соответствующих подразделений банка о привлечении залога для выдачи кредитов, принималось решение о выдаче кредитных средств без залога на общую сумму более 384 млн грн.

Ранее Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя правления и другого советника председателя правления Юнион Стандард Банка по факту растраты 521 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК).

В отношении еще одного фигуранта – главы наблюдательного совета ЮСБ Банка в правоохранительные органы Польши направлено ходатайство о выдаче лица (экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности в связи с подозрением в участии в совершении преступлений.

Досудебное расследование в уголовном производстве велось следователями Главного следственного управления Нацполиции.

Напомним, 2 октября 2015 года Юнион Стандард Банк был признан неплатежеспособным.

ЮСБ был одним из банков с запутанной структурой акционеров, которым в конце июля 2015 года НБУ направил письма с требованием привести свою структуру собственности в соответствие с требованиями законодательства. По данным НБУ, акционерами банка были 27 физлиц, ни одно из которых не владело долей более 10%.

Юнион Стандард Банк основан в 1994 году. До 2013 года он работал под названием «Екатеринославский». В 2013-м банк провел ребрендинг, а председателем наблюдательного совета стал одесский бизнесмен Евгений Дзюба.

25 декабря 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ЮСБ Банка.

11 декабря 2019 года ФГВФЛ завершил ликвидацию Юнион Стандарт Банка как юридического лица.