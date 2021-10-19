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Киевлянам начали подключать отопление

Киевлянам начали подключать отопление

В Киеве начали подключение зданий к теплу. Город принял решение о старте отопительного сезона с 23 октября, учитывая прогноз на следующую неделю. Согласно данным синоптиков, среднесуточная температура будет держаться на уровне ниже 8 градусов.

Об этом сообщает КП «Киевтеплоэнерго».

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Сегодня до конца суток планируют подключить около 9% жилого фонда в зоне обслуживания Киевтеплоэнерго.

Учреждения социальной сферы имели возможность подключаться к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства с 1 октября (согласно распоряжению КГГА № 2092). По состоянию на утро 23 октября тепло уже получают 84% (383) школ, 95,9% (513) детских садов, а также 50,5% (165) лечебных учреждений.

Дома, получающие тепло на основании коллективных договоров, подключаются к отоплению по заявкам управителей домов.

Тарифы. Цены на тепло КП «Киевтеплоэнерго» для категории «население» повышаться не будут. Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» на 2 миллиарда гривен. Это один из необходимых шагов, чтобы стабильно пройти отопительный сезон и не допустить рост тарифов на тепло для населения. Уровень стоимости тепла для жителей многоквартирных домов остается неизменным уже на протяжении трех лет подряд.

В столице функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе: три мощных теплоэлектроцентрали, почти 200 котельных и более 2,7 тысячи километров тепловых сетей. Согласно технологическим нормам, развертывание такой системы занимает около 7 дней. Включение отопления всем потребителям за более сжатые сроки невозможно. Резкое увеличение тепловой нагрузки — температуры теплоносителя и давления может привести к аварийным повреждениям.

По материалам Finance.UA
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