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Межбанк: чего ждать от валюты в рабочую субботу

Межбанк: чего ждать от валюты в рабочую субботу

Сегодня рабочая в Украине суббота, и валютный межбанк работает. Но банки стран ЕС и США отдыхают, поэтому все расчеты в валюте 23 октября пройдут на условиях поставки доллара и евро на ТОМе. Это никогда «не нравилось» украинским компаниям и этот раз тоже не исключение. Статистика торгов будет очень низкой, а сами торги вялыми и полностью зависимыми от единичных сделок отдельных игроков.

По нашим расчетам, участники за субботу проведут операций не более, чем на $ 60−90 млн при заключении до 130−210 сделок.

Но это не значит, что все на межбанке будет «тихо» в части курсообразования. Именно малообъемный и вялый рынок — рай для спекулянтов. Если в этих условиях они найдут реального конечного и достаточно щедрого покупателя или обнаружат уж очень сговорчивого по курсу продавца, что бывает иногда в те моменты, когда кому-то из клиентов нужно срочно закрыть свои операции именно этой датой — эти любители раскачки курса своего не упустят. Тем более, что сделками в 100−200 тысяч долларов в такой день можно легко «двигать» курс в нужную им сторону. Поэтому в такие периоды на валютном рынке могут быть сюрпризы, но обычно затем уже в обычный рабочий день все снова становится на свои места. И если в такой период происходят значительные скачки курса, то мы не советуем сразу переходить к концепции «все пропало», а советуем подождать уже стандартной рабочей сессии межбанка и только тогда принимать серьезные решения.

Во многом поведение курса сегодня зависит и от НБУ. Если начнется спекулятивная раскачка котировок, его даже маленькая стандартная интервенция на $ 5 млн способна быстро стабилизировать ситуацию.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 23 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,20 — 26,38 грн, евро — коридор 30,45 — 30,75 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 26,15 — 26,50 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков до 25 коп.
  • Евро: в банках широкий коридор от 30,20 до 30,80 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора от 30,30 до 30,70 грн при спреде в пределах 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,28 / 26,30
евро — 30,60 / 30,62

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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