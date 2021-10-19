Больше 200 авто на еврономерах конфисковала закарпатская таможня: выписали штрафов на 6,5 млн грн

Закарпатская таможня с января по сентябрь 2021 года составила 499 протоколов о нарушении таможенных правил за превышение 30-дневного срока временного ввоза и транзита транспортных средств.

Об этом сообщается на Facebook-странице таможни Закарпатья.

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Нарушение режима временного ввоза (ч.6 ст.470 и ч.6 ст.481 таможенного кодекса) предполагает штраф в размере 170 тыс. грн или конфискацию автомобиля.

По постановлениям таможенников суд рассмотрел 270 дел, по итогам которых вынес решение конфисковать 209 транспортных средств общей стоимостью 9,5 млн грн.

Кроме этого, по результатам рассмотрения 38 протоколов о нарушении таможенных правил судьи постановили оштрафовать владельцев еврономеров (суммарно на 6,460 млн грн).