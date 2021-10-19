0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 50 0

Мальта закрыла въезд для туристов из Украины

Мальта закрыла въезд для туристов из Украины

Мальта внесла Украину в список стран, из которых въезд разрешен лишь в исключительных обстоятельствах из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает сайт Минздрава Мальты.

В частности, с 21 октября Украину внесли в темно-красный список — въезд из таких стран с туристической целью запрещен, независимо от того, вакцинирован путешественник или нет.

Читайте также: В Париж за 30 евро: испанский лоукостер предлагает вылеты из Киева

«Поездки в страны / зоны темно-красного цвета и из них разрешены только для необходимых путешествий при исключительных обстоятельствах и только с предварительного разрешения в соответствии с процедурой», — говорится в сообщении Минздрава.

Для въезда на Мальту, в частности, надо получить разрешение на въезд, предоставить результат отрицательного теста на коронавирус, заполнить специальную форму, а также соблюдать карантин 14 дней.

Как сообщалось, Европейский союз на этой неделе не пересматривал список третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд, и Украина остается в «зеленом» списке.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.