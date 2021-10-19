Мальта закрыла въезд для туристов из Украины

Мальта внесла Украину в список стран, из которых въезд разрешен лишь в исключительных обстоятельствах из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщает сайт Минздрава Мальты.
В частности, с 21 октября Украину внесли в темно-красный список — въезд из таких стран с туристической целью запрещен, независимо от того, вакцинирован путешественник или нет.
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«Поездки в страны / зоны темно-красного цвета и из них разрешены только для необходимых путешествий при исключительных обстоятельствах и только с предварительного разрешения в соответствии с процедурой», — говорится в сообщении Минздрава.
Для въезда на Мальту, в частности, надо получить разрешение на въезд, предоставить результат отрицательного теста на коронавирус, заполнить специальную форму, а также соблюдать карантин 14 дней.
Как сообщалось, Европейский союз на этой неделе не пересматривал список третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд, и Украина остается в «зеленом» списке.
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