Мальта закрыла въезд для туристов из Украины

Мальта внесла Украину в список стран, из которых въезд разрешен лишь в исключительных обстоятельствах из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает сайт Минздрава Мальты.

В частности, с 21 октября Украину внесли в темно-красный список — въезд из таких стран с туристической целью запрещен, независимо от того, вакцинирован путешественник или нет.

Читайте также: В Париж за 30 евро: испанский лоукостер предлагает вылеты из Киева

«Поездки в страны / зоны темно-красного цвета и из них разрешены только для необходимых путешествий при исключительных обстоятельствах и только с предварительного разрешения в соответствии с процедурой», — говорится в сообщении Минздрава.

Для въезда на Мальту, в частности, надо получить разрешение на въезд, предоставить результат отрицательного теста на коронавирус, заполнить специальную форму, а также соблюдать карантин 14 дней.

Как сообщалось, Европейский союз на этой неделе не пересматривал список третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд, и Украина остается в «зеленом» списке.