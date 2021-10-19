Таиланд откроется для туристов из 46 стран

Таиланд объявил, что с 1 ноября откроет свои границы для туристов из 46 стран мира, Украина в этот список не вошла.

Об этом сообщается на сайте МИД Таиланда.

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Среди стран, гражданам которых разрешено въезжать в королевство: Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Бутан, Бруней, Болгария, Камбоджа, Канада, Чили, Китай, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Литва, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Словения, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, ОАЭ, Великобритания, США, Гонконг.

Полностью вакцинированные путешественники должны заранее провести 21 день подряд в этих странах, если только Таиланд не был начальным пунктом их отправления. Кроме того, прибыть в страну туристы должны исключительно на самолете.

Туристы также должны получить отрицательный результат ПЦР-теста не более чем за 72 часа до прилета в Таиланд, а также иметь при себе полис страхования от коронавируса с покрытием не менее $50 000 и подтвержденную бронь отеля.

По прибытии в страну путешественники должны сдать еще один ПЦР-тест. Если он будет отрицательный, они смогут путешествовать по стране без карантина. До результата посетители должны остаться на одну ночь в одном из указанных отелей. Также они должны загрузить приложение, которое будет отслеживать их местонахождение.

Ранее премьер-министр Таиланда распорядился прекратить комендантский час в 17 провинциях, включая Бангкок, с 31 октября, чтобы поддержать возобновление открытия страны для полностью вакцинированных иностранных туристов 1 ноября.

В то же время развлекательные заведения, в частности пабы, бары и караоке пока останутся закрытыми. Ожидается, что их откроют к 1 декабря.