Таиланд откроется для туристов из 46 стран

Таиланд объявил, что с 1 ноября откроет свои границы для туристов из 46 стран мира, Украина в этот список не вошла.
Об этом сообщается на сайте МИД Таиланда.
Читайте также: Таиланд планирует увеличить сумму туристического сбора
Среди стран, гражданам которых разрешено въезжать в королевство: Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Бутан, Бруней, Болгария, Камбоджа, Канада, Чили, Китай, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Литва, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Словения, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, ОАЭ, Великобритания, США, Гонконг.
Полностью вакцинированные путешественники должны заранее провести 21 день подряд в этих странах, если только Таиланд не был начальным пунктом их отправления. Кроме того, прибыть в страну туристы должны исключительно на самолете.
Туристы также должны получить отрицательный результат ПЦР-теста не более чем за 72 часа до прилета в Таиланд, а также иметь при себе полис страхования от коронавируса с покрытием не менее $50 000 и подтвержденную бронь отеля.
По прибытии в страну путешественники должны сдать еще один ПЦР-тест. Если он будет отрицательный, они смогут путешествовать по стране без карантина. До результата посетители должны остаться на одну ночь в одном из указанных отелей. Также они должны загрузить приложение, которое будет отслеживать их местонахождение.
Ранее премьер-министр Таиланда распорядился прекратить комендантский час в 17 провинциях, включая Бангкок, с 31 октября, чтобы поддержать возобновление открытия страны для полностью вакцинированных иностранных туристов 1 ноября.
В то же время развлекательные заведения, в частности пабы, бары и караоке пока останутся закрытыми. Ожидается, что их откроют к 1 декабря.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рекордный урожай не спасет: Украина в этом году будет вынуждена импортировать зерноВчера, 06:17 - 5666 11
Инспекторам запретили останавливать автомобили «для профилактики»Вчера, 18:39 - 19085 6
Украинские модераторы Facebook являются самыми низкооплачиваемыми6 ч. назад - 333 2
Fiat представил компактный кроссовер Pulse за 14 тысяч долларовПозавчера, 02:00 - 4147 2
Украинские врачи будут получать зарплаты от 20 тысяч гривен: министр назвал датуВчера, 13:00 - 841 1
Инспекторам запретили останавливать автомобили «для профилактики»Вчера, 18:39 - 19085 6
Как изменились цены на аренду квартир в УкраинеВчера, 09:33 - 1624
Цены на квадратные метры в новостройках Одессы (инфографика)Вчера, 16:00 - 1335
ТОП-12 доступных дизельных авто в УкраинеВчера, 19:11 - 1328
Как подтвердить, что жилая недвижимость непригодна для проживанияВчера, 13:55 - 971
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 470
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3640 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1060 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2813 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2220 1