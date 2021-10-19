SsangYong продадут всего за $260 млн

Компания Edison Motors планирует купить южнокорейского автопроизводителя SsangYong, который в декабре 2020 года объявил себя банкротом. Об этом сообщает японское издание Nikkei Asia со ссылкой на инсайдерскую информацию.

По данным Nikkei Asia, Edison Motors и SsangYong подпишут корпоративное соглашение в конце ноября текущего года. Сума сделки составит 260 млн долларов.

Известно, что компания Edison Motors была основана в 2015 году. Она выпускает электрические автобусы и коммерческие грузовики. Утверждается, что Edison хочет выпускать легковые автомобили, и именно поэтому она заинтересована в покупке SsangYong.

Напомним, что компанию SsangYong создали в 1986 году. Она стала известна в 1991 году, когда начала сотрудничать с немецким концерном Daimler. Тогда южнокорейцы сделали внедорожник с технологиями Mercedes-Benz.