Нацбанк оштрафовал кредитный союз

Национальный банк 22 октября 2021 года применил к кредитному союзу «Зараз» меру воздействия за несоблюдение установленных законом требований к договору о потребительском кредите в виде наложения штрафа.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«К кредитному союзу „Зараз“ Национальный банк применил меру воздействия в виде наложения штрафа за несоблюдение установленных законом требований к договору о потребительском кредите в размере 85 000,00 грн», — говорится в сообщении.
Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 22 октября 2021 года.
Отмечается, что Национальный банк как орган, осуществляющий регулирование и надзор за деятельностью небанковских финансовых учреждений, выявил факт нарушения требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг со стороны кредитного союза «Зараз».
Речь идет о невыполнении требований Закона Украины «О потребительском кредитовании», установленных статьями 9, 12, 16, 19 этого закона, которое основывается на безосновательном утверждении кредитного союза «Зараз», что кредиты, предоставляемые кредитным союзом физическим лицам, не являются потребительскими.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Потеряем страну»: Гетманцев призвал украинцев работать «по-белому»3 ч. назад - 900 11
В КГГА назвали себестоимость разовой поездки в транспорте7 ч. назад - 1514 11
«Нафтогаз» запустит водородный проект стоимостью 500 миллионов евро8 ч. назад - 900 7
Инвесторы назвали преимущество криптовалюты над золотом9 ч. назад - 758 4
В Париж за 30 евро: испанский лоукостер предлагает вылеты из Киева5 ч. назад - 817 2
Как получить долю в наследстве независимо от завещания9 ч. назад - 5816
Межбанк: доллар подорожал — кто виноват и начало ли это новой девальвации гривныВчера, 18:08 - 2043
Обновленные правила въезда в Украину для невакцинированных людейВчера, 16:01 - 1981 1
В КГГА назвали себестоимость разовой поездки в транспорте7 ч. назад - 1514 11
В НБУ назвали причины укрепления гривны к долларуВчера, 17:02 - 1229
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 348
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3464 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1003 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2704 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2129 1