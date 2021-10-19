Нацбанк оштрафовал кредитный союз

Национальный банк 22 октября 2021 года применил к кредитному союзу «Зараз» меру воздействия за несоблюдение установленных законом требований к договору о потребительском кредите в виде наложения штрафа.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«К кредитному союзу „Зараз“ Национальный банк применил меру воздействия в виде наложения штрафа за несоблюдение установленных законом требований к договору о потребительском кредите в размере 85 000,00 грн», — говорится в сообщении.

Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 22 октября 2021 года.

Отмечается, что Национальный банк как орган, осуществляющий регулирование и надзор за деятельностью небанковских финансовых учреждений, выявил факт нарушения требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг со стороны кредитного союза «Зараз».

Речь идет о невыполнении требований Закона Украины «О потребительском кредитовании», установленных статьями 9, 12, 16, 19 этого закона, которое основывается на безосновательном утверждении кредитного союза «Зараз», что кредиты, предоставляемые кредитным союзом физическим лицам, не являются потребительскими.