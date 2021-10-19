NASA готовит свой первый электрический самолёт X-57 Maxwell к полёту

Последние пять лет группа инженеров Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) работала над созданием электрического самолёта на базе модели Tecnam P2006T. В результате был создан X-57 Maxwell, названный в честь британского физика Джеймса Максвелла.

В настоящее время он проходит наземные тесты в Центре лётных исследований Армстронга в Эдвардсе, штат Калифорния. Ожидается, что первый полёт пройдёт весной 2022 года.

Первый полёт электрического самолёта станет важной вехой для NASA, которому американский президент Джозеф Байден (Joseph Biden) поручил сосредоточить силы на борьбе с климатическими изменениями.

Ранее глава NASA Билл Нельсон (Bill Nelson) побывал в исследовательском центре, где внимательно ознакомился с конструкцией самолёта X-57. По итогам поездки он заявил, что лежащая в основе самолёта технология будет иметь решающее значение в декарбонизации авиационной промышленности.

Концепт X-57 может похвастаться уникальным внешним обликом. Крылья с большим удлинением значительно тоньше, чем у обычных самолётов. На них размещается 12 электродвигателей с пропеллерами, которые обеспечивают достаточную подъёмную силу. В конце каждого крыла установлено по более массивному мотору, которые облегчают полёт в крейсерском режиме. Когда в 12 маленьких двигателях нет необходимости, они складываются для уменьшения сопротивления.

По данным NASA, X-57 сможет преодолевать без подзарядки около 160 км, крейсерская скорость составит 275 км/ч, а максимальная продолжительность полёта — 40 минут.

В реальности двигатели ещё не установлены на самолёт, и визуально он ничем не отличается от обычных лёгких самолётов, которые можно увидеть на любом аэродроме. В беседе с журналистами Нельсон сказал, что вскоре самолёт станет похож на прототип, который NASA впервые показало ещё в 2016 году.

Одним из основных препятствий, стоящих на пути электрической авиации, является слишком большой вес аккумуляторных батарей. Плотность энергии, хранящейся в батареях, является ключевым показателем, но современные батареи способны хранить слишком мало энергии, чтобы большинство самолётов могло подняться в воздух и преодолевать сотни километров.

Для сравнения отметим, что реактивное топливо выделяет примерно в 43 раза больше энергии, чем электрическая батарея такого же веса. Для тестового полёта X-57 потребуется блок аккумуляторных батарей весом около 360 кг.