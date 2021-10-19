0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

Micron инвестирует 150 млрд долларов в производство чипов

Micron инвестирует 150 млрд долларов в производство чипов

Производитель микросхем памяти Micron Technology объявил об инвестировании 150 млрд долларов в строительство новых заводов и расширение действующих фабрик по выпуску чипов. За счет этих вложений, рассчитанных на ближайшие 10 лет, американская компания намерена удовлетворить растущий спрос на полупроводниковую продукцию и устранить ее дефицит.

«Мы будем взаимодействовать с властями по всему миру, в том числе в США, чтобы удовлетворить наши потребности в наращивании поставок в соответствии с нашими ожиданиями спроса к 2030 году. Мы безусловно хотели бы увеличить наше производство в США, потому что считаем, что здесь должно производиться больше двух процентов от общего объема микросхем памяти в мире. Это очень важно, как для национальной безопасности, так и для устойчивости цепи поставок микросхем», — заявил генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) в интервью газете The Wall Street Journal.

По оценкам Micron, затраты на производство памяти в США на 35−45% выше, чем на более дешевых рынках с устоявшимися полупроводниковыми экосистемами.

По словам Мехротры, память и устройства для хранения данных теперь «имеют фундаментальное значение для всего, что меняет нашу жизнь и наш бизнес — от облачных вычислений до смартфонов и беспилотных автомобилей». На этот сегмент приходится 30% полупроводниковой отрасли, и эта доля продолжает расти, подчеркнул глава Micron.

Помимо расходов на производство памяти, часть бюджета будет потрачена на исследования и разработки. Только в 2022 году затраты Micron в этой области составят 3 млрд долларов, а капитальные вложения должны достигнуть 12 млрд долларов.

Между тем, газета Nikkan Kogyo сообщила о планах Micron построить новый завод на территории своего производственного комплекса в Японии и инвестировать в этот проект порядка 800 млрд иен (7 млрд долларов). Предполагается, что предприятие с 2024 года будет выпускать чипы оперативной памяти, применяемые в серверном оборудовании дата-центров и персональных компьютерах.

Санджай Мехротра считает, что дефицит микросхем на рынке сохранится вплоть до 2023 года, несмотря на наметившиеся улучшения ситуации в отрасли. Гендиректор Micron добавил, что высокому спросу на чипы способствуют облачные и видеосервисы, услуги дата-центров, электронная коммерция и тенденция перехода на дистанционный формат учебы и работы.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.