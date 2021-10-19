АМКУ занялся ценами на парковку в Киеве: расчеты могли завысить минимум на 60%

Северное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) приступило к рассмотрению жалоб киевлян на возможное завышение цен на услуги платной парковки в столице.

Об этом сообщил глава отделения Алексей Хмельницкий.

Разбирательства касаются действий КП «Киевтранспарксервис» и Киевской горгосадминистрации.

Хмельницкий напомнил, что «Киевтранспарксервис» — единственный оператор парковки транспортных средств в столице и определяет ее цену, учитывая объем расходов.

Летом К П включило в плановую калькуляцию стоимость услуги по обустройству парковки заездными карманами и «обязательные платежи 60%». И КГГА тогда же установила новые тарифы, куда включила эти расходы.

«Никто не обратил внимание, какова стоимость обустройства карманов. И не поинтересовался, что это за „обязательные платежи“… Есть основания полагать, что такие расчеты незаконны и завышены минимум на 60% за счет неправомерных расходов», — отметил Хмельницкий.

Если в ходе разбирательств АМКУ удастся подтвердить свои подозрения, столичным властям придется снизить стоимость парковки.