АМКУ занялся ценами на парковку в Киеве: расчеты могли завысить минимум на 60%

Северное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) приступило к рассмотрению жалоб киевлян на возможное завышение цен на услуги платной парковки в столице.
Об этом сообщил глава отделения Алексей Хмельницкий.
Разбирательства касаются действий КП «Киевтранспарксервис» и Киевской горгосадминистрации.
Хмельницкий напомнил, что «Киевтранспарксервис» — единственный оператор парковки транспортных средств в столице и определяет ее цену, учитывая объем расходов.
«Никто не обратил внимание, какова стоимость обустройства карманов. И не поинтересовался, что это за „обязательные платежи“… Есть основания полагать, что такие расчеты незаконны и завышены минимум на 60% за счет неправомерных расходов», — отметил Хмельницкий.
Если в ходе разбирательств АМКУ удастся подтвердить свои подозрения, столичным властям придется снизить стоимость парковки.
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