Злоупотребления на строительстве Подольского моста: прокуратура передала АРМА более 8 миллионов гривен

Подольская окружная прокуратура Киева на основании определения суда передала в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), свыше 8 млн грн, изъятых у бенефициара компании-генподрядчика Подольского мостового перехода через Днепр.
Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Телеграме.
21 октября во исполнение решения суда в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения средств территориальной общины и служебной халатности при строительстве Подольского моста арестованы свыше 8 млн грн, которые были размещены на депозитном счете АРМА в государственном банке.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, Подольская окружная прокуратура Киева 16 августа сообщила о подозрении первому заместителю руководителя КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и руководителю генподрядной организации.
«По заключению экспертизы, бюджету города причинены убытки на сумму более 4,5 млн гривен из-за ненадлежащего выполнения работ по покраске железобетонных пролетных плит автопроезда», — отметили в прокуратуре.
Действия должностного лица коммунального предприятия квалифицированы по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), генподрядчика — по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Потеряем страну»: Гетманцев призвал украинцев работать «по-белому»6 ч. назад - 1401 16
В КГГА назвали себестоимость разовой поездки в транспорте10 ч. назад - 1766 15
«Нафтогаз» запустит водородный проект стоимостью 500 миллионов евро11 ч. назад - 1288 7
Инвесторы назвали преимущество криптовалюты над золотом12 ч. назад - 914 4
Нардеп назвал основные причины резкого роста цен на газ4 ч. назад - 290 2
Как получить долю в наследстве независимо от завещания12 ч. назад - 8162
Украинцы будут получать платежки за коммуналку в новом формате5 ч. назад - 3160 1
В КГГА назвали себестоимость разовой поездки в транспорте10 ч. назад - 1766 15
«Потеряем страну»: Гетманцев призвал украинцев работать «по-белому»6 ч. назад - 1401 16
«Нафтогаз» запустит водородный проект стоимостью 500 миллионов евро11 ч. назад - 1288 7
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 357
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3471 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1004 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2706 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2132 1