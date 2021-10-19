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Злоупотребления на строительстве Подольского моста: прокуратура передала АРМА более 8 миллионов гривен

Злоупотребления на строительстве Подольского моста: прокуратура передала АРМА более 8 миллионов гривен

Подольская окружная прокуратура Киева на основании определения суда передала в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), свыше 8 млн грн, изъятых у бенефициара компании-генподрядчика Подольского мостового перехода через Днепр.

Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Телеграме.

21 октября во исполнение решения суда в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения средств территориальной общины и служебной халатности при строительстве Подольского моста арестованы свыше 8 млн грн, которые были размещены на депозитном счете АРМА в государственном банке.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, Подольская окружная прокуратура Киева 16 августа сообщила о подозрении первому заместителю руководителя КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и руководителю генподрядной организации.

«По заключению экспертизы, бюджету города причинены убытки на сумму более 4,5 млн гривен из-за ненадлежащего выполнения работ по покраске железобетонных пролетных плит автопроезда», — отметили в прокуратуре.

Действия должностного лица коммунального предприятия квалифицированы по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), генподрядчика — по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.

По материалам Укринформ
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