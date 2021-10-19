Флагманский Huawei P50 выйдет в Европе

Компания Huawei объявила о выходе на мировой рынок смартфона Huawei Nova 9, который месяц назад дебютировал в Китае. Также стало известно, что Huawei выпустит флагманский смартфон Huawei P50 на зарубежных рынках.

Впрочем, если Huawei Nova 9 поступит в продажу в Европе уже 2 ноября, то Huawei P50 появится в этом регионе только в следующем году. Получается, что Huawei выпустит флагманскую модель данной серии в Европе впервые за два года. Предыдущая модель (Huawei P40) вышла в регионе весной 2020 года.

В базовой модели Huawei P50 использует OLED-дисплей с диагональю 6,5 дюйма разрешением 2700 х 1224 пикселей с частотой обновления изображения 90 Гц. Он построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888, но лишён модема 5G. Смартфон имеет 8 ГБ оперативной памяти и основную камеру, которая включет датчики изображения разрешением 50, 13 и 12 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4100 мА•ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Пока что не известно, будут ли в европейской версии предустановлены сервисы Huawei P50, но точно известно, что их не будет у Huawei nova 9.