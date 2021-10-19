0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

Флагманский Huawei P50 выйдет в Европе

Флагманский Huawei P50 выйдет в Европе

Компания Huawei объявила о выходе на мировой рынок смартфона Huawei Nova 9, который месяц назад дебютировал в Китае. Также стало известно, что Huawei выпустит флагманский смартфон Huawei P50 на зарубежных рынках.

Впрочем, если Huawei Nova 9 поступит в продажу в Европе уже 2 ноября, то Huawei P50 появится в этом регионе только в следующем году. Получается, что Huawei выпустит флагманскую модель данной серии в Европе впервые за два года. Предыдущая модель (Huawei P40) вышла в регионе весной 2020 года.

В базовой модели Huawei P50 использует OLED-дисплей с диагональю 6,5 дюйма разрешением 2700 х 1224 пикселей с частотой обновления изображения 90 Гц. Он построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888, но лишён модема 5G. Смартфон имеет 8 ГБ оперативной памяти и основную камеру, которая включет датчики изображения разрешением 50, 13 и 12 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4100 мА•ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Пока что не известно, будут ли в европейской версии предустановлены сервисы Huawei P50, но точно известно, что их не будет у Huawei nova 9.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.