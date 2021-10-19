Razer стала производителем комплектующих для ПК

Компания, известная геймерам по игровой периферии, представила сразу несколько новых продуктов для сборки десктопов. В обновлённое портфолио бренда вошли блоки питания, системы охлаждения и другие комплектующие с фирменной экосистемной подсветкой Chroma.
Вентилятор Razer Kunai Chroma, представленный в двух модификациях (120 и 140 мм), поступит в продажу по цене $49,99. Во столько же компания оценила PWM-контроллер для регулировки скорости вращения вентиляторов. Ещё одной новинкой бренда стала система жидкостного охлаждения Razen Hanbo Chroma с размером радиатора 240 и 360 мм. В продажу «водянка» поступит в ноябре — тогда же станет известна и её цена.
Кроме того, Razer анонсировала фирменную серию блоков питания Katana Chroma. Первыми на рынок поступят модели с выходной мощностью 750 и 1600 Вт. Как и кулеры, они получат элементы RGB-подсветки с возможностью ручной настройки и синхронизации с другими компонентами ПК и периферией. Старт продаж этих комплектующих намечен на начало 2022 года.
Изображение: 4pda.to
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