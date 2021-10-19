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Торговля биржевыми индексами на товары начнется в 2022 году — НКЦБФР

Торговля биржевыми индексами на товары начнется в 2022 году — НКЦБФР

Торговля биржевыми индексами на товары в Украине может начаться уже в 2022 году.

Об этом заявил член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Арсен Ильин на X Украинском банковском форуме в Киеве в четверг.

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«Сегодня рождаются индексы на основные виды товаров на фьючерсных рынках. Очень хотим, чтобы уже в следующем году были индексы и торговля на индексы», – с такой презентацией выступил член Комиссии, которая с 1 июля является регулятором товарного биржевого рынка.

Ильин представил в качестве первого шага композитный индекс на хвойные лесоматериалы и индекс М+1 на электроэнергию от Украинской энергетической биржи (УЭБ).

По его словам, индекс на лес планируется на начало следующего года.

Член НКЦБФР выразил надежду, что индекс на электроэнергию будет публиковаться и на «Операторе рынка», а также будут индексы на газ.

«Индексная торговля уже на подходе, что позволит банкам принимать участие в торгах и предлагать участникам хеджирование рисков. Композитный индекс еще не является базисом торговли, тем не менее мы успешно стремимся к цели», – подчеркнул Ильин.

Он добавил, что необходимо договариваться с Нацбанком, чтобы не было 100% резервирования по новым инструментам.

По материалам Hubs
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