JP Morgan включит Украину в значимый индекс

Включение государственных облигаций Украины в гривнах в индекс JP Morgan GBI-EM Global Diversified начнется с 31 марта 2022 года.

12 октября JP Morgan Global Index Research сообщили, что гособлигации Украины претендуют на включение в индекс GBI-EM GD, начиная с 31 марта 2022 года с приблизительной долей 0,12%, сообщает Минфин.

Первоначальное включение во все три серии GBI-EM будет одна серия облигаций, что соответствует требованиям индекса — это ОВГЗ с купоном в размере 15,84% и погашением в феврале 2025 года (UA4000204150).

Сообщается, что портфель иностранных инвестиций в государственные облигации, выпущенные на внутреннем рынке, значительно вырос с момента запуска линка с Clearstream в 2019 году, а доля нерезидентов на рынке ОВГЗ выросла до более чем 10%.

По результатам отзывов инвесторов, JP Morgan Global Index Research сообщили, что большинство инвесторов признали улучшение ликвидности рынка за последние два года, но в то же время отметили, что процесс открытия счета в Украине может занять несколько месяцев.

Включение в индекс гособлигаций развивающихся стран (Government Bond Index — Emerging Markets, GBI-EM) начнется с 31 марта 2022 года, чтобы в случае необходимости предоставить инвесторам достаточно времени для установления доступа к рынку и счетов в Украине.

«Мы благодарны индексной команде JP Morgan за хорошие новости. Включение государственных облигаций в гривнах в индекс JP Morgan GBI-EM помогает нам достичь целей нашей среднесрочной стратегии управления государственным долгом. Мы хотели бы иметь больше инструментов в гривнах, пригодных к индексу, поэтому мы будем выпускать все облигации в гривнах со сроком погашения более 4 лет, в размере, достаточном для включения в индекс JP Morgan GBI-EM», — отметил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

В апреле JP Morgan поместил Украину в перечень Index Watch Positive для возможного включения в GBI-EM GD Index после устойчивого улучшения ликвидности и доступа иностранных инвесторов к наземным рынкам государственных облигаций.