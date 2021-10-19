Налоговая оштрафовала АЗС на 46 млн грн

Государственная налоговая служба Украины в ходе мониторинга деятельности субъектов хозяйствования, которые занимаются розничной торговлей топливом через АЗС, выявила 594 АЗС, где выручка от продажи горючего и полученный доход меньше минимальные затраты на содержание такого объекта торговли, что может свидетельствовать о значительной доле теневого оборота наличности и горючего на АЗС отдельных субъектов хозяйствования.
Об этом ГНС сообщила на своей странице в Facebook.
В результате проверок к нарушителям будут применены штрафные санкции на сумму более 46 млн грн.
Отмечается, что за три месяца (с июня по сентябрь 2021) ГНС удалось уменьшить количество малоприбыльных АЗС на 24%. А выручку от продажи топлива субъектами хозяйствования этой группы увеличить вдвое.
Сообщалось, что в Украине хотят ввести новые требования к качеству бензина. Требование, которое предусматривает принятый в первом чтении законопроект, должно вступить в силу следующей весной.
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