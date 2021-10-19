Украина стремится создать газовый хаб на своей территории - Минэнерго

Создание газового хаба на территории Украины является одной из стратегических целей государства.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Максим Немчинов, передает Министерство энергетики.

«Одна из стратегических целей — создание газового хаба на территории Украины. Мы имеем для этого все возможности: одни из самых больших подземных газохранилищ, одну из самых разветвленных систем транспортировки и распределения природного газа, собственная добыча с потенциалом к увеличению, мы имеем хороший спрос на газ — у нас есть рынок», — сказал заместитель министра.

Он подчеркнул, что газовый хаб в Украине помог бы обеспечить весь регион стабильным доступом к запасам природного газа.

По словам Немчинова, глубоководные украинские порты могут принимать суда со сжиженным газом.

В Украине также есть места для построения терминалов, чтобы передавать газ в сеть и продолжать его транзит и поставки в Европу.

Напомним, Оператор ГТС Украины заявлял о возможности создания Украиной и Польшей газового коридора по маршруту север-юг, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы.