Межбанк: рынок будет зависеть от того, как себя поведет Нацбанк

Четверг после решения Нацбанка о сохранении учетной ставки на уровне 8,5% годовых (при том, что весь рынок ожидал ее повышения как минимум до 9% годовых), прошел крайне неудачно для нацвалюты. После оглашения решения НБУ котировки доллара начали стремительно расти и в итоге за 21 октября доллар подорожал сразу до 26,345/26,365 гривен. Таким образом, первая реакция рынка на решения регулятора оказалась очень нервозной и негативной.
Поэтому от того, как пройдут сегодняшние пятничные торги (с продолжением роста котировок или все же с постепенным их снижением) во многом зависит тренд на межбанке уже до конца месяца. Тем более, что завтра в Украине банки работают и на явно достаточно малообъемном рынке возможны любые сюрпризы.
Пока, по нашей информации, крупные клиенты так и не сложили для себя «общий пазл и понимание» в части дальнейшего поведения курса. И поэтому сегодня рынок будет в некотором сумбуре и многое будет зависеть от того, как себя поведет Нацбанк в этой ситуации. В первую очередь, в части проведения интервенций и главное — их тактике. Скорее всего ему придется сейчас держать руку на пульсе событий и от его оперативности во многом и будет зависеть курсовой тренд на межбанке в эту пятницу. При этом значительная часть игроков считает, что вчерашняя импульсивная реакция на решение Нацбанка по учетной ставке в виде взлета котировок быстро закончится и предложение снова начнет превышать спрос, что приведет к постепенному укреплению позиций гривны.
Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 22 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,18 — 26,45 грн, евро — коридор 30,45 — 30,80 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,34 / 26,36
евро — 30,67 / 30,69
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