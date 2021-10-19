Сколько зарабатывают SEO-специалисты и линкбилдеры в Украине

Профессия линкбилдера относится к области информационных технологий, непосредственно к сфере SEO-оптимизации и связана с продвижением вебсайтов.

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от портала grc.ua об обязанностях таких специалистов и их зарплатах.

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Как объясняют эксперты, когда человек ищет какую-то информацию в интернете, то он обращается к поисковым системам. Система в ответ на запрос предоставляет искателю целый перечень ссылок на различные вебресурсы. И вот в этот момент искатель информации выбирает, на какой сайт ему перейти для получения ответов на свой запрос. Вероятнее всего, это будут вебсайты, которые вышли в результатах поиска первыми, то есть самое высокое в выдаче. Получается, для того чтобы эффективнее продвигать свой товар, услуги, бренд и тому подобное, нужно выводить свой сайт на вершину выдачи по запросам в поисковых системах. Именно этим и занимается SEO-специалист.

Его задача – увеличить количество переходов на сайт из поисковых систем, соответственно увеличив прибыль заказчика.

Линкбилдер совместно с SEO-специалистом перед началом проекта определяют стратегию продвижения, которая больше всего подходит. Далее специалист по линкам (ссылкам) ищет и выбирает лучшие площадки, где будет эффективным разместить ссылку.

Также работа линкбилдера предполагает много разнообразных коммуникаций с копирайтерами, контент-менеджерами, вебмастерами и др.

Для специалиста по линкам важно знать английский язык, потому что чаще всего эти специалисты работают с западными рынками. Также надо знать основы SEO и разбираться в профессиональной терминологии.

Заработная плата SEO-специалиста:

доход – заработная плата линкбилдера – может быть фиксирован или зависеть от количества размещенных ссылок;

в целом по запросам на SEO -специалистов статистика по Украине показывает, что количество открытых вакансий – 124 по стране, в столице эти показатели равны 13% от общего;

-специалистов статистика по Украине показывает, что количество открытых вакансий – 124 по стране, в столице эти показатели равны 13% от общего; по уровню оплаты труда SEO -специалисты могут рассчитывать на следующие цифры: больше всего – 43 – для предложений по оплате от 17 600 грн;

-специалисты могут рассчитывать на следующие цифры: больше всего – 43 – для предложений по оплате от 17 600 грн; немного меньший показатель, а именно: почти вполовину, для зарплат от 29 800 грн;

19 предложений заработной платы от 41 900 грн;

наименьшие показатели – по 5-для запросов на оплату от 52 000 и 66 300 грн.

Исходя из этих данных, можно просчитать примерную среднюю заработную плату специалиста по SEO, и эта цифра составляет 29 700 грн по Украине в общем, и предлагаемая средняя сумма отдельно по Киеву составляет 41 000 грн.

Зарплата линкбилдера:

аналитические показатели именно по профессии линкбилдера в Украине немного отличаются как по количеству вакансий, так и по размеру оплаты труда;

по статистическим показателям, открытых вакансий на должность linkbuilder по Украине – 67, из них 52 запроса приходится на Киев, что составляет 78% от общего количества размещенных вакансий;

больше всего предложений по оплате труда, а это по 27, имеют запросы от 15 000 грн и от 18 000 грн;

на следующих позициях немного меньше предложений – по 18 – имеют запросы от 9 000 грн и от 20 000 грн;

наименьшее количество предложений – 9 – по запросам с оплатой труда от 25 000 грн.

В результате можно сделать выводы относительно цифр по средней заработной плате, на которую может претендовать специалист по линкбилдингу. Эти показатели составляют примерно 16 000 грн по Украине и 18 500 грн по Киеву.

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