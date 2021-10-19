Сколько зарабатывают SEO-специалисты и линкбилдеры в Украине

Профессия линкбилдера относится к области информационных технологий, непосредственно к сфере SEO-оптимизации и связана с продвижением вебсайтов.
Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от портала grc.ua об обязанностях таких специалистов и их зарплатах.
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Как объясняют эксперты, когда человек ищет какую-то информацию в интернете, то он обращается к поисковым системам. Система в ответ на запрос предоставляет искателю целый перечень ссылок на различные вебресурсы. И вот в этот момент искатель информации выбирает, на какой сайт ему перейти для получения ответов на свой запрос. Вероятнее всего, это будут вебсайты, которые вышли в результатах поиска первыми, то есть самое высокое в выдаче. Получается, для того чтобы эффективнее продвигать свой товар, услуги, бренд и тому подобное, нужно выводить свой сайт на вершину выдачи по запросам в поисковых системах. Именно этим и занимается SEO-специалист.
Его задача – увеличить количество переходов на сайт из поисковых систем, соответственно увеличив прибыль заказчика.
Линкбилдер совместно с SEO-специалистом перед началом проекта определяют стратегию продвижения, которая больше всего подходит. Далее специалист по линкам (ссылкам) ищет и выбирает лучшие площадки, где будет эффективным разместить ссылку.
Также работа линкбилдера предполагает много разнообразных коммуникаций с копирайтерами, контент-менеджерами, вебмастерами и др.
Для специалиста по линкам важно знать английский язык, потому что чаще всего эти специалисты работают с западными рынками. Также надо знать основы SEO и разбираться в профессиональной терминологии.
Заработная плата SEO-специалиста:
Исходя из этих данных, можно просчитать примерную среднюю заработную плату специалиста по SEO, и эта цифра составляет 29 700 грн по Украине в общем, и предлагаемая средняя сумма отдельно по Киеву составляет 41 000 грн.
Зарплата линкбилдера:
В результате можно сделать выводы относительно цифр по средней заработной плате, на которую может претендовать специалист по линкбилдингу. Эти показатели составляют примерно 16 000 грн по Украине и 18 500 грн по Киеву.
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