Насколько сдерживает экономический рост чрезмерная доля правительственных расходов (инфографика)

В 2011 году исследователи А. Афонсо и Д. Жалес проанализировали данные о размере правительственных расходов и экономическом росте для 108 стран за 1970-2008 годы. Согласно их выводам, размер правительственных расходов сдерживает экономический рост, пишет Цена государства.

Степень этого ущерба зависит от уровня развития страны. В странах с низким качеством государственных учреждений избыточный размер правительственных расходов отбирает больше процентов от экономического роста, чем в странах с более качественными государственными услугами. Это означает, что расчеты потерь роста ВВП, полученные на примере развитых стран, для Украины будут иметь более высокие значения.

На каждые 10 п.п. доли государственных расходов в ВВП приходится 1 п.п. замедления темпов экономического роста.

Касательно Украины, на основе приведенных выше данных, снижение расходов бюджета Украины на 10 п.п. будет способствовать росту украинской экономики на 2,1–4,2 п.п.

Эти расчеты дают основания оценить потери Украины от чрезмерных правительственных расходов в 2,7% экономического роста в год. Это следует из того, что ожидаемый рост для стран с уровнем расходов в 35% ВВП составляет 1,9%, а для стран с 45% расходов – 0,8%.

Разница между этими оценками составляет 2,7 п.п. и позволяет предвидеть, насколько быстрее будет расти экономика Украины, если вследствие определенных реформ соотношение между расходами бюджета и ВВП сократится до 35%.

Скандинавия. Многие читатели могут задаться вопросом: если чрезмерные правительственные расходы сдерживают экономическое развитие, почему же тогда скандинавские страны с одним из самых высоких в мире соотношением правительственных расходов к ВВП имеют высокий уровень жизни? Ответ прост: эти страны сперва достигли богатства и лишь потом стали преследовать другие общественные цели, жертвуя экономическим ростом. Украина, к сожалению, не может себе этого позволить, если хочет догнать другие развитые страны по уровню благосостояния.

В частности в скандинавских странах (Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция) среднее соотношение расходов к ВВП в 2009-2018 годах составляло 51,2%. В то же время наши западные соседи (Польша, Румыния, Словакия и Венгрия) имели средние правительственные расходы на уровне 42,7%. За это время средний темп экономического роста в скандинавских странах составлял 0,39% в год, а у наших западных соседей 1,8%. Разница в 1,41 п.п. роста в год при разнице в расходах на 8,5 п.п. вполне совпадает с предположениями, приведенными выше.

При этом среди наших западных соседей самая низкая доля расходов в ВВП – у Румынии (36,5%), что вполне совпадает с ожиданием, что страна с меньшей долей перераспределения будет способна на экономический рывок (см. График). Кроме того, на графике видно, что благосостояние в Словакии в 2000-2008 годах росло быстрее, чем в Польше и Венгрии. И именно в это время в Словакии происходило снижение правительственных расходов.