Названы 12 новшеств и преимуществ нового Android 12

Сейчас обновиться до Android 12 могут только пользователи Google Pixel 3 и более новых моделей. Остальным придётся подождать некоторое время. Тем не менее как минимум 12 интересных функций у этой операционной системы есть.
Новый внешний вид. Пользователи точно заметят изменения в дизайне и интерфейсе. Стало возможно применять один и тот же набор цветов для обоев и всех остальных элементов операционной системы, в том числе виджетов, значков приложений и пр. Шрифт стал толще и больше, размер «плиток» настроек тоже увеличился.
Улучшенные значки настроек в панели уведомлений. Вместо круглых значков вы увидите прямоугольные с закруглёнными краями. Благодаря этому на них стало легче нажимать. Правда, для включения или отключения Wi-Fi или мобильной сети теперь придётся нажимать на нужные «плитки» два раза.
Панель конфиденциальности. Теперь все настройки разрешений можно посмотреть на одном экране.
Управление микрофоном и камерой. Теперь в строке состояния при использовании приложения будет указываться, когда используется микрофон или камера. Кроме того, в «Быстрых настройках» можно отключать использование микрофона либо камеры для всей системы.
Новая опция отслеживания местоположения. Теперь можно будет передавать только приблизительные данные о своём местонахождении. Кроме того, устройства, подключаемые к смартфону через Bluetooth, больше не будут требовать информацию о вашем местоположении.
Более подробные уведомления. Теперь информации на экране будет показываться больше. При нажатии на уведомление можно будет ещё быстрее перейти прямо в приложение.
Скриншоты с прокруткой экрана. Теперь на снимке экрана можно захватывать всю веб-страницу – с помощью нажатия на «Сделать еще». Кроме того, в инструментах для редактирования фото появились смайлики, стикеры, возможность добавлять текст.
Упрощённый доступ к Wi-Fi. Стало возможно делиться данными для Wi-Fi с другими Android-устройствами – при помощи нажатия на «Рядом» под QR-кодом, а затем на нужного пользователя из найденных.
Поиск. Теперь можно искать любой контент на смартфоне даже когда устройство не подключено к интернету.
Одноручный режим. Его можно включить при помощи перехода через разделы «Настройки» – «Система» – «Одноручный режим». После этого при использовании любого приложения можно будет разделить экран на две части, перетащив одну из них вниз.
Улучшения для геймеров. Появилась панель управления игрой с быстрым доступом к режиму «Не беспокоить», скриншотам, записи экрана, потоковой передаче для YouTube, переключателю для отображения числа кадров в секунду во время игры. Также теперь можно запускать игру до окончания её загрузки.
Другие обновления. При помощи долгого нажатия на кнопку включения можно вызвать Google Assistant; автоповорот подстраивается под положение лица перед смартфоном; обновился дизайн уже существующих эмодзи и др.
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