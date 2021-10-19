В четырех областях появились еще 17 камер автофиксации

С 22 октября на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработали еще 17 приборов фиксации правонарушений.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает, где именно установлены камеры для контроля соблюдения требований ПДД в автоматическом режиме.
Львов (2 прибора контроля):
Винница (4 камеры):
Харьков (1 прибор контроля):
Донецкая область (1 камера):
Харьковская область (9 камер):
Всего на украинских автомобильных дорогах уже работает 218 комплексов автофиксации. С картой размещения камер можно ознакомиться на сайте МВД.
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