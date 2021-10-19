В четырех областях появились еще 17 камер автофиксации

С 22 октября на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработали еще 17 приборов фиксации правонарушений.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает, где именно установлены камеры для контроля соблюдения требований ПДД в автоматическом режиме.

Львов (2 прибора контроля):

ул. Стрыйская, 35 направление прибора ул. Ивана Чмолы;

ул. Сиховская, 16-А на ул. Зеленая;

Винница (4 камеры):

ул. Келецкая, 30 направление прибора ул. Пирогова;

ул. Киевская, 65 на ул. Сергея Зулинского;

ул. Киевская, 126 на ул. Гонты;

просп. Юности, 46, ул. Келецкая;

Харьков (1 прибор контроля):

ул. Героев Труда, 2/48 направление прибора ул. Ковпака;

Донецкая область (1 камера):

на 676 км+102 автодороги Н-08 направление с. Кальчиновка;

Харьковская область (9 камер):

на 468 км+745 автодороги М-03 направление г. Полтава;

на 517 км+233 автодороги М-03 на г. Харьков;

на 622 км+984 автодороги М-03 на г. Харьков;

на 624 км+043 автодороги М-03 на г. Славянск;

на 15 км+381 автодороги М-18 на г. Харьков;

на 16 км+622 автодороги М-18 на г. Харьков;

на 19 км+285 автодороги М-18 на г. Харьков;

на 19 км+426 автодороги М-18 на г. Мерефа;

на 1 км+118 автодороги Р-46 на г. Харьков;

Всего на украинских автомобильных дорогах уже работает 218 комплексов автофиксации. С картой размещения камер можно ознакомиться на сайте МВД.

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