Когда земельный участок переходит в собственность общины

Бывают случаи, когда после смерти человека остается имущество, которое по определенным причинам никто не наследует. Это может быть как отказ от принятия наследства, так и устранение наследников от их права на него. При этом имущество может перейти в собственность территориальной общины как выморочное наследство.

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Выморочным считается наследство, признанное таковым на основании установления судом существования (или несуществования) нескольких юридических фактов (кроме самого факта смерти наследодателя, такими фактами могут быть: отсутствие наследников по завещанию и закону, устранение наследников от наследства и т.д.) и исполнение соответствующим органом местного самоуправления необходимых процедурных (процессуальных) действий, направленных на приобретение территориальной общиной прав и обязанностей умершего лица.

Если владелец земельного участка умирает, а наследника нет, в определенный законом срок такой земельный участок должен перейти в собственность территориальной общины. Однако такой переход происходит не автоматически.

Представительному органу территориальной общины (местному совету) необходимо провести ряд действий и получить соответствующее решение суда. Заявление о признании наследства выморочным подается после истечения одного года с момента открытия наследства.

В случае, когда наследодатель умер, а наследники в течение 6 месяцев не обратились ни в местный совет, ни к соответствующему нотариусу с заявлениями о наследовании имущества, орган местного самоуправления должен:

принять необходимые меры по сохранению имущества умершего лица (если это населенный пункт, где нет нотариуса обязанность охраны наследственного имущества возлагается на орган местного самоуправления);

по окончании годового срока со дня открытия наследства (дня смерти лица) обратиться с заявлением в местный суд о признании наследства выморочным;

получить решение суда о признании наследства выморочным и переходе права собственности на имущество к территориальной общине и в установленном порядке эти права зарегистрировать.

Только после прохождения этой процедуры имущество, в частности земельный участок, переходит в собственность территориальной общины.

Справка Finance.ua: