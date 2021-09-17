Межбанк: доллар подорожал — кто виноват и начало ли это новой девальвации гривны

На валютном рынке в четверг было очень жарко. Причем в лучших традициях американских горок. Начинался день очень позитивно для гривны, стартовав с уровня 26,18/26,20 гривен за доллар, что было даже чуть ниже вчерашнего закрытия. Предложение превышало спрос и НБУ с самого утра без особой суеты постепенно выкупил стандартные $ 5 млн по курсу ниже 26,17 гривен и ушел с рынка.

К 11:00 курс доллара находился в пределах 26,175/26,195 гривен и наступило относительное краткосрочное равновесие спроса и предложения. Но уже после 11 часов ситуация стала меняться. Покупателей прибавилось, а вот часть крупных продавцов стали придерживать свои основные объемы в преддверии оглашения решения Нацбанка по учетной ставке (чиновники должны были его озвучить в 14:00 по Киеву).

Спрос нарастал и к 12:00 доллар подрос до 26,185/26,205 гривен, а к обеду и до 26,225/26,245. И продержался в этих пределах до оглашения Нацбанком решения о сохранении учетной ставки на уровне 8,5% годовых. При официальном уровне инфляции 11% по году большинство нерезидентов и крупных местных финансовых воротил ждали от регулятора ее увеличения как минимум до 9% годовых. И были разочарованы такими действиями НБУ.

Реакция рынка была почти мгновенной — продавцы еще больше снизили объемы предложения, а вот покупателей резко прибавилось. Это позволило быстро спекулянтам и крупным продавцам «разогреть» курс до 26,295/26,315 гривен уже к 15 часам и до 26,345/26,365 к концу сессии.

Finance.ua не склонен драматизировать события и кричать «все пропало», а рассматривает взлет котировок на межбанке как начальную реакцию на такое «сложное» решение НБУ по учетной ставке. И считает, что в ближайшие несколько дней ситуация стабилизируется. Но только в том случае, если Нацбанк в случае необходимости будет выходить на рынок не только с покупкой доллара (что он делает всегда достаточно охотно), но и с его продажей. И при этом не дожидаясь «разогрева» курса спекулянтами, а также как и при покупках — очень оперативно и с самого утра, чтобы «загасить» даже малейшие попытки спекулятивной раскачки котировок.

Если регулятор будет это делать оперативно и без собственной игры «на повышение», то первая реакция межбанка на сохранение учетной ставки — быстро нивелируется активными продажами экспортеров и особой волатильности на торгах не будет.

Но если Нацбанк будет «долго думать» и «пережимать палку» в части проведения своих интервенций и их объемов, спекулянты станут все активнее играть «на повышение», в чем им с удовольствием помогут и крупные продавцы валюты. А тогда котировки доллара очень быстро «погонят» к цели в 26,50 гривен в ближайшее время.

Главные события 21 октября на валютном рынке:

1). Доллар за день стремительно подорожал сразу на 16,5 копеек с утренних 26,18/26,20 до 26,345/26,365 гривен.

2). Нацбанк в начале сессии купил $ 5 млн по цене не выше 26,17 гривен и больше на торги не выходил.

3). Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,1811 гривен за доллар, а официальный курс на 22 октября 2021 года установлен на уровне 26,2016 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 26,29 / 26,31

евро — 30,62 / 30,63

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1644 / 1,1646

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