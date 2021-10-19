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Рада приняла за основу законопроект о телеком-регуляторе

Рада приняла за основу законопроект о телеком-регуляторе

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

Соответствующее решение поддержали 230 народных депутатов.

Законопроект определяет правовой статус Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи, и устанавливает особенности организации деятельности регуляторного органа, его функции и полномочия, порядок подготовки актов регуляторного органа, особенности осуществления контроля на соответствующих рынках.

В Офисе эффективного регулирования BRDO раскритиковали законопроект о телеком-регуляторе (№ 6055) и заявили, что он содержит ряд норм, которые нивелируют независимость регулятора и не отвечают Конституции Украины и обязательствам по Соглашению об Ассоциации с ЕС.

По материалам УНН
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