Рада приняла за основу законопроект о телеком-регуляторе

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.
Соответствующее решение поддержали 230 народных депутатов.
Законопроект определяет правовой статус Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи, и устанавливает особенности организации деятельности регуляторного органа, его функции и полномочия, порядок подготовки актов регуляторного органа, особенности осуществления контроля на соответствующих рынках.
В Офисе эффективного регулирования BRDO раскритиковали законопроект о телеком-регуляторе (№ 6055) и заявили, что он содержит ряд норм, которые нивелируют независимость регулятора и не отвечают Конституции Украины и обязательствам по Соглашению об Ассоциации с ЕС.
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