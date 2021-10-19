Fiat представил компактный кроссовер Pulse за 14 тысяч долларов

Fiat Pulse – представитель кроссоверов B-класса, созданный на основе хэтчбека Argo, который является итерацией европейского Punto в Латинской Америке.
От родственного хэтчбека Argo и седана Cronos на той же платформе кроссовер отличается как внешним дизайном, так и оснащением и интерьером. “Пульс” получил цифровую панель приборов на семидюймовом экране и 10,1-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса. Мультимедийный центр использует последнюю версию программного обеспечения Uconnect.
Фото: autoevolution.com
Базовая версия Fiat Pulse оснащается 1,3-литровым 109-сильным мотором без наддува и пятиступенчатой механикой или вариатором. Более дорогие исполнения получили 1-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 120 л.с., который сочетается с 6-скоростным “автоматом”.
Фото: autoevolution.com
Паркетник Fiat Pulse уже поступил в продажу на рынках стран Латинской Америки. В Бразилии новинка стоит от 79 990 реалов, что конвертируется в 14 353 доллара или 12 345 евро, если бы он продавался в Европе, где мог бы составить конкуренцию Dacia Sandero Stepway, который в Германии стоит от 12 790 евро.
Фото: autoevolution.com
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